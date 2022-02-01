Шостий "птах": в Україну прибули 84 тонни боєприпасів зі США

В Україну прибули 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї зі США/ Facebook Олексій Резніков

В Україну у вівторок, 1 лютого, прибула ще одна партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки – уже шоста за рахунком.

До Києва доставили літаком 84 тонни боєприпасів – бойових набоїв до стрілецької зброї, повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

"Загалом станом на сьогодні (1 лютого – ред.) у сукупності шести "пташок" ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів – Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець", – зазначив очільник Міноборони України.

Нагадаємо, що від часу доставки в Україну попередньої партії військової допомоги від США не минуло і доби. П'ятий "птах" прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль" ввечері у понеділок, 31 січня. Він також доставив 84 тонни боєприпасів різного калібру.

Це вже шостий літак з військовою допомогою від США/ Facebook Олексій Резніков

Військова допомога від США

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.

Зазначимо, раніше Литва передала військову допомогу збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

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