Шостий "птах": в Україну прибули 84 тонни боєприпасів зі США

Ще одну партію військової допомоги доставили менш ніж через добу після попередньої.
В Україну у вівторок, 1 лютого, прибула ще одна партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки – уже шоста за рахунком.
До Києва доставили літаком 84 тонни боєприпасів – бойових набоїв до стрілецької зброї, повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.
"Загалом станом на сьогодні (1 лютого – ред.) у сукупності шести "пташок" ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів – Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець", – зазначив очільник Міноборони України.
Нагадаємо, що від часу доставки в Україну попередньої партії військової допомоги від США не минуло і доби. П'ятий "птах" прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль" ввечері у понеділок, 31 січня. Він також доставив 84 тонни боєприпасів різного калібру.
Військова допомога від США
Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.
Зазначимо, раніше Литва передала військову допомогу збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.
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