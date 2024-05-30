У Байдена натякнули, що дозволять ЗСУ бити по РФ зброєю США - ЗМІ

Остаточного рішення Вашингтон ще не ухвалив. Питання перебуває на розгляді.

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Блінкен натякнув на зміну позиції Вашингтона щодо ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: ОК "Запад", WhiteHouse.gov, ua.depositphotos.com

Двоє високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території країни-агресора Росії. Однак остаточного рішення Вашингтон ще не ухвалив.

Як пише Politico, представники Білого дому та вищі помічники Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по Росії зброєю США. Це відбувається на тлі тиску з боку деяких європейських союзників і українських чиновників, які закликають скасувати обмеження на такий крок у контексті російського наступу на Харківщині.

Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен заявив про можливі зміни в питанні відповідного "табу" під час візиту до Молдови під тиском журналістів.

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За його словами, "відмінною рисою" підходу адміністрації Байдена до України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії два роки тому, "була адаптація до умов, до того, що Росія робила на полі бою".

"Ми теж адаптувалися і пристосовувалися, і ми будемо продовжувати це робити", - сказав Блінкен.

Пізніше представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що в поточній політиці немає "жодних змін", згідно з якою Україна не може використовувати зброю, надану США, для ударів по території Росії.

Двоє інших представників адміністрації Байдена попередили, що остаточне рішення ще не ухвалено і що Блінкен та Кірбі описали загальну тенденцію американської підтримки України під час війни, яка звучить як "спочатку обережність, а потім дозвіл". При цьому вони не обов'язково гарантували майбутні зміни.

The New York Times також пише з посиланням на Блінкена, що адміністрація Байдена може "терпимо" ставитися до ударів українських військових по території Росії. Вашингтон буде "адаптувати і коригувати" свою позицію залежно від ситуації на полі бою.

За його словами, США не заохочували і не підтримували такі атаки, однак зазначив, що українці мають самі ухвалювати рішення про те, як краще захищатися.

Він також відповів на запитання журналіста про те, чи означають його слова, що США можуть підтримати атаки України щодо Росії.

"Адаптація та коригування означають саме це", - сказав держсекретар.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Удари по Росії західною зброєю

Під час візиту до Бельгії 28 травня Зеленський звернувся до західних урядів із проханням дозволити Україні використання зброї іноземного виробництва для завдання ударів по цілях на суверенній території Росії.

Раніше президент говорив, що неможливість повною мірою використовувати американську зброю створює для Росії "величезну перевагу" у війні.

"Я запитую, у чому проблема? Чому ми не можемо їх збивати? Це оборона? Так. Це напад на Росію? Ні. Ви збиваєте російські літаки і вбиваєте російських пілотів? Ні. То в чому проблема залучення країн НАТО до війни? Немає такої проблеми", - заявив Зеленський в інтерв'ю The New York Times.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що настав час зняти обмеження на удари по РФ зброєю Заходу. На його думку, таке рішення допоможе українським військами захистити свій кордон у Харківській області.

За даними Politico, канцлер Німеччини Олаф Шольц зняв обмеження на застосування озброєння ФРН українськими військовими по території Росії, але із застереженням - це мають бути виключно військові, а не цивільні об'єкти.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти застосування західної зброї по території країни-агресора Росії. За її словами, НАТО слід бути "дуже обережним".

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