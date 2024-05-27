Удари по Росії західною зброєю: прем'єр Мелоні озвучила позицію Італії

За словами Мелоні, НАТО слід бути "дуже обережним", але не проявляти слабкість.

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Джорджа Мелоні виступила проти ударів західною зброєю по РФ / Колаж, Главред, фото: Офіс президента, ОК Захід

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти застосування західної зброї по території країни-агресора Росії. Про це вона сказала в ефірі італійського телебачення 26 травня, коментуючи заклик генсека НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження із застосування Україною західної техніки.

За словами Мелоні, НАТО слід бути "дуже обережним".

"Я не знаю, чому Столтенберг сказав такі речі, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними", - цитує її журнал Barron's.

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Водночас прем'єрка Італії визнала, що Альянс не повинен проявляти слабкість.

"Я згодна, що НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що Альянс здається", - сказала Мелоні.

Зазначимо, не лише прем'єр-міністр Італії виступає проти застосування західної зброї для ударів по території РФ. Зокрема, міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що "військова техніка, відправлена Італією", має "використовуватися всередині України".

А заступник прем'єр-міністра і лідер антимігрантської партії "Ліга" Маттео Сальвіні, виступаючи на передвиборчому мітингу в Неаполі, розкритикував висловлювання Столтенберга.

"Цей джентльмен або просить вибачення, або виправляє свої зауваження, або йде у відставку", - сказав Сальвіні.

Удари по Росії західною зброєю

У Конгресі США звернулися до адміністрації президента Байдена з проханням прибрати табу для України на застосування американської зброї по Росії. Конгресмени закликали Білий дім посприяти тому, щоб ЗСУ могли ефективно захищатися.

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав удари України по РФ американською зброєю. За його словами, Україна має сама вільно розпоряджатися озброєннями так, як їй потрібно.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що настав час зняти обмеження на удари по РФ зброєю Заходу. На його думку, таке рішення допоможе українським військами захистити свій кордон у Харківській області.

Україна не може застосувати зброю Німеччини по території агресора Росії, оскільки Берлін надавав Києву озброєння з умовою, що вони не будуть використовуватися поза українською державою. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц. Він додав, що його політика полягає в тому, щоб не допустити "великої війни".

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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