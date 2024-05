Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

Російські окупанти, імовірно, змінили підхід до терористичних ударів по Україні, на що вказує атака касетними боєприпасами середмістя Одеси, ідеться у матеріалі The New York Times.

При цьому американські аналітики не роблять поки ніяких висновків, чекаючи на підтвердження Пентагоном застосування Росією проти цивільного населення України забороненої міжнародним законодавством зброї.

Згідно з наведеними журналістами даних, у касетних боєприпасів зареєстровано понад 20% відмов - такі ракети розлітаються в усі боки та залишають після себе небезпечні залишки, які можуть здетонувати пізніше за неправильного поводження.

Україна теж використовує касетні снаряди, але виключно проти військових обʼєктів окупантів. Водночас застосування Росією цього типу боєприпасів по цивільним містам вказує на зміну підходу до ударів РФ по Україні, вважають автори матеріалу.

На думку журналістів, відтепер Росія намагатиметься завдати цивільному населенню ще більше страждань - включно з ударами по критичній інфраструктурі.

Ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Одесу ракетами. Удар припав на набережну і цивільний обʼєкт поряд. Країна-агресорка застосувала проти цивільних касетні боєприпаси.

Військовий аналітик Олександр Коваленко пізніше зауважив, що російське командування прекрасно знало, що в цій локації немає військових об'єктів, "а навіть якби й були, то по них логічніше бити осколково-фугасними БЧ проникаючого, бетонобійного типу. Але ні. Вибрані були саме касети, причому з посиленим вражаючим ефектом".

Як пояснив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, російські окупанти намагаються по-максимуму скористатися дефіцитом озброєння у українських військ, допоки ЗСУ не накопичать необхідні засоби ураження. Загострення ситуації варто очікувати у найближчі два місяці.

