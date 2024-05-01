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Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

Яна Ставська
1 травня 2024, 16:32
Країна-агресорка хоче завдати українському населенню ще більше страждань.
Последствия удара по Одессе 30 апреля
30 квітня Росія вдарила по Одесі касетними снарядами / Фото: Одеська ОВА

Російські окупанти, імовірно, змінили підхід до терористичних ударів по Україні, на що вказує атака касетними боєприпасами середмістя Одеси, ідеться у матеріалі The New York Times.

При цьому американські аналітики не роблять поки ніяких висновків, чекаючи на підтвердження Пентагоном застосування Росією проти цивільного населення України забороненої міжнародним законодавством зброї.

Згідно з наведеними журналістами даних, у касетних боєприпасів зареєстровано понад 20% відмов - такі ракети розлітаються в усі боки та залишають після себе небезпечні залишки, які можуть здетонувати пізніше за неправильного поводження.

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Україна теж використовує касетні снаряди, але виключно проти військових обʼєктів окупантів. Водночас застосування Росією цього типу боєприпасів по цивільним містам вказує на зміну підходу до ударів РФ по Україні, вважають автори матеріалу.

На думку журналістів, відтепер Росія намагатиметься завдати цивільному населенню ще більше страждань - включно з ударами по критичній інфраструктурі.

Удари Росії по Україні - ворог застосовує заборонену зброю

Ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Одесу ракетами. Удар припав на набережну і цивільний обʼєкт поряд. Країна-агресорка застосувала проти цивільних касетні боєприпаси.

Військовий аналітик Олександр Коваленко пізніше зауважив, що російське командування прекрасно знало, що в цій локації немає військових об'єктів, "а навіть якби й були, то по них логічніше бити осколково-фугасними БЧ проникаючого, бетонобійного типу. Але ні. Вибрані були саме касети, причому з посиленим вражаючим ефектом".

Як пояснив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, російські окупанти намагаються по-максимуму скористатися дефіцитом озброєння у українських військ, допоки ЗСУ не накопичать необхідні засоби ураження. Загострення ситуації варто очікувати у найближчі два місяці.

"Чому це зараз відбувається максимально активно? Тому що противник розуміє, що вже через орієнтовно півтора-два місяці Сили оборони матимуть у концентрації необхідні засоби ППО, а також необхідну номенклатуру боєприпасів на передній ліні бойового зіткнення, які унеможливлять виконання завдань противнику з тією інтенсивністю, з якою він веде зараз. Тому противник намагається користуватися вікном цих можливостей", - висловився Федоренко.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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