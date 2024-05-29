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Шольца дотиснули: Німеччина "дала добро" на удари ЗСУ по Росії - Politico

Яна Ставська
29 травня 2024, 18:09
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Журналісти пояснили невиразну відповідь Шольца вчора під час зустрічі з Макроном.
Шольца дотиснули: Німеччина 'дала добро' на удари ЗСУ по Росії - Politico
Макрон дотиснув Шольца щодо ударів по Росії / Колаж Главреда. Фото: ОПУ

Німецький канцлер Олаф Шольц зняв обмеження на застосування озброєння ФРН українськими військовими по території Росії, пише Politico.

Напередодні, 28 травня, під час зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном Шольц з цього питання лише обмежився вельми розпливчастою відповіддю: що використання Україною західної зброї, мовляв, має бути завжди в рамках "міжнародного права".

Як пояснюють журналісти, Берлін зняв обмеження на застосування наданої Німеччиною зброї на території Росії, але із застереженням - це мають бути виключно військові, а не цивільні об'єкти.

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"Іншими словами: Україна може використовувати німецьку зброю, як-от ракетні установки MARS, гаубиці або Patriot проти російських артпозицій або літаків, якщо вони атакують із території Росії, але не проти цивільних цілей", - ідеться в матеріалі.

Що таке Politico?

Politico - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики та управління в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico і радіо, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - у НАТО близькі до скасування обмеження на удари по Росії

НАТО наближається до скасування обмеження на використання переданого Україні західного озброєння по території Росії. Раніше це вважалося "червоними лініями" Альянсу, щоб уникнути прямого зіткнення з силами країни-агресорки.

Щоправда, позиція керівництва НАТО змінилася, обговорюють рішення вже в Білому домі, після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Ситуація не на користь Кремля ще й тому, що Путін, всупереч своїм "міркуванням" і оманливим закликам до миру, паралельно веде масштабний наступ, знищує КАБами прифронтову зону і кричить, що не зупиниться на Харкові.

Крім того, в Україні незабаром з'являться перші винищувачі F-16, а Швеція передала Києву перші ДРЛВ-літаки, що повинно посилити компоненту ППО і відлякати озвірілу російську авіацію подалі від лінії бойового зіткнення.

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новини Німеччини Еммануель Макрон Олаф Шольц
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