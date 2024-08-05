Тисячі демонстрантів, заворушення і втеча прем'єра: Бангладеш охопила революція

Влада держави Бангладеш відновила квоти на державні посади для родичів ветеранів війни з Пакистаном, рішення призвело до масових заворушень.

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Прем'єр Бангладеш втекла з країни на тлі масових антиурядових протестів і заворушень / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна, яка 15 років була при владі, подала у відставку на тлі масових антиурядових протестів, спровокованих відновленням квот на державні посади для родичів ветеранів війни з Пакистаном, і втекла з країни. Влада перейшла до військових, які заявили про намір відновити порядок і створити тимчасовий уряд.

Чому в Бангладеш спалахнули протести

Як повідомляє BBC, у липні в одному з університетських кампусів студенти вирішили виступити проти рішення уряду повернути 30% квоти на робочі місця для членів сімей ветеранів війни за незалежність країни 1971 року. Квоти скасували ще 2018 року, але в червні повернули за рішенням суду. Студенти виступили з протестом, оскільки таке рішення ухвалено на тлі високого рівня безробіття в Бангладеші.

Усе призвело до того, що по всій країні спалахнули протести. Уряд вирішив їх придушити шляхом жорстких репресій: запровадили комендантську годину, почали блокувати Інтернет і зв'язок.

У Бангладеш сталася революція / Скріншот YouTube

Тисячі демонстрантів увірвалися до резиденції прем'єра

У понеділок, 5 серпня, протести досягли свого піку. Тисячі демонстрантів увірвалися до резиденції прем'єра "Ганобхабану". У Дацці поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти протестувальників, а прем'єр розпорядилася вимкнути в країні мобільний інтернет.

Під час заворушень загинули люди. Приблизно 300 осіб.

Протести досягли кульмінації 5 серпня / Скріншот YouTube

Дивіться відео, що відбувається в Бангладеш:

Прем'єр Шейх Хасіна втекла з країни

Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна, яка перебувала біля керма країни 15 років, втекла до Індії. Її відвезли на вертольоті після того, як уряд втратив контроль над охопленою заворушеннями країною, пише Sky News.

Багатотисячний натовп увірвався до резиденції Хасіна якраз після її втечі.

Хто така Шейх Хасіна?

Шейх Хасіна - прем'єр-міністр Бангладеш. Вона керує країною з 2009 року. За 15 років правління Хасіна країна почала демонструвати високий рівень розвитку економіки і випередила в цьому плані навіть сусідню Індію.

Утім, її звинувачували в тому, що Бангладеш досягає економічного розвитку ціною утиску демократії та прав людини. Як стверджують критики, правлінню Хасіна характерні репресії проти політичних опонентів, ЗМІ та тих, кого уряд вважає недоброзичливцями.

Націоналістична партія Бангладеш BNP не брала участі у виборах 2014 і 2024 років, оскільки вважала, що вільні та законні вибори за такого правління в країні провести неможливо.

Хасіна, зі свого боку, всі звинувачення відкидала.

Шейх Хасіна - прем'єрка Бангладеш, яка разом із сітрою втекла на вертольоті до Індії / Вікіпедія

Влада в Бангладеш у руках військових

По телебаченню зі зверненням до нації звернувся головнокомандувач армії Бангладеш Вакер-Уз-Заман. Військовий оголосив про відставку Хасіна й анонсував створення тимчасового уряду, інформує Reuters.

"Країна переживає революційний період. Я обіцяю вам усім, що справедливість настане за всі вбивства і несправедливості. Ми просимо вас вірити в армію країни", - сказав високопоставлений військовий.

Він пообіцяв відновити порядок.

"У Бангладеш сформують тимчасовий уряд. Ми розглянемо всі ваші вимоги і відновимо мир у країні. Ми також відновимо порядок, якщо ви будете з нами співпрацювати. Будь ласка, допоможіть мені, ми не зможемо нічого добитися шляхом свавілля і насильства", - процитувало його The Times of India.

Що відомо про державу Бангладеш?

Бангладеш - це держава в Південній Азії, колишній Східний Пакистан. З трьох боків Бангладеш оточений Індією. З півдня омивається водами Бенгальської затоки, а на південному сході - межує з М'янмою.

Форма правління - парламентська республіка. Главою держави формально є президент, проте його функції лише декоративні та представницькі. Реальна влада в руках у прем'єр-міністра.

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