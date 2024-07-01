Підпали, крики і протести: чим закінчився перший тур виборів у Франції

У Франції пройшов перший тур дострокових парламентських виборів, де з відривом перемогу здобули ультраправі. Ці результати вивели тисячі французів на протести.

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У Франції пройшла хвиля протестів після оголошення результатів першого туру парламентських виборів / Скріни з відео

Під час голосування у першому турі дострокових виборів до парламенту у Франції 30 липня найбільшу кількість голосів набрало правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, понад 10,6 млн французьких виборців підтримали кандидатів від "Національного об’єднання" та їхніх соратників, що забезпечило їм першість із 33,14%.

На другому місці з результатом у 27,99% опинився блок лівих сил "Новий народний фронт", а пропрезидентський блок разом отримав 20,04%. Праві "Республіканці" отримали лише 6,57% голосів, а разом з іншими правими кандидатами – 10,23%.

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Оскільки абсолютної більшості кандидати не здобули, на 7 липня у Франції призначили другий тур виборів. Однак вже зараз тисячі французів вийшли на вулиці з протестами проти головування ультраправих у парламенті Франції.

Як повідомляє Le Figaro, на площі Республіки в Парижі ввечері 30 червня спалахнули протести проти ультраправих. Там зібралися ліві виборці, щоб висловити підтримку Новому народному фронту, який посів другу сходинку у голосуванні першого туру виборів.

Згідно з оцінками місцевих поліцейських, на площі у Парижі зібралось близько 8 тисяч протестувальників. У багатьох з них були картонні таблички, зокрема з надписами "Барделла – геть". Йдеться про лідера ультраправого "Національного об’єднання". Під критику потрапив і нинішній президент Франції разом із його силами. Французькі виборці висловили незадоволення його імміграційною політикою.

Згодом місцеві ЗМІ виклали фото підпаленої барикади у районі місця проведення мітингу та розбитих вікон у ресторані швидкого харчування "Макдональдс". Але здебільшого протестувальники поводились мирно.

Скрін із телеграму Главред

Дивіться відео з протестів у Парижі після оголошення результатів у першому турі парламентських виборів у Франції:

Окрім мешканців Парижа, незадоволені результатами першого туру залишились і жителі інших міст. Зокрема вуличні демонстрації проти перемоги ультраправих пронеслися Страсбургом, Ліоном, Нантом і Ліллем. Там значних заворушень не було.

Результати виборів прокоментували і самі переможці першого туру. Як повідомляє BFMTV, лідер французьких правопопулістів "Національне об’єднання" Жордан Барделла назвав результати голосування "безапеляційним вердиктом" щодо того, чого хочуть більшість громадян, а прагнуть вони змін. За його словами, голосування 7 липня стане "одним з найбільш визначальних за історію V Республіки".

Водночас президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи ще екзитполи, які прогнозували перемогу ультраправих, закликав до "демократичного єднання" у другому турі парламентських виборів, щоб протистояти ультраправим.

Що таке Міністерство внутрішніх справ Франції? Міністр внутрішніх справ Франції — орган влади, що відповідає за загальну внутрішню безпеку країни щодо злочинних діянь або природних катастроф, надання документів, що засвідчують особу, відносини між центральною владою та органами місцевого самоврядування, матеріально-технічне забезпечення та організація політичних виборів на національному та префекторському рівнях, результати виборів, регулювання імміграції та запобігання нелегальній імміграції, усі регіональні та департаментські префекти та супрефекти підпорядковані міністру внутрішніх справ, пише Вікіпедія.

Вибори до парламенту Франції та можливі наслідки голосування

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон раптово оголосив про проведення дострокових парламентських виборів на фоні таких успішних результатів Народного об’єднання - ультраправої партії, заснованої Ле Пеном.

Раніше повідомлялося, що ультраправі у випадку головування у парламенті, найімовірніше, запропонують урізати внесок у Європу для фінансування інших обіцянок громадянам.

Напередодні парламентських виборів у Франції лідер ультраправих Жордан Барделла виступив з заявою про готовність протистояти країні-агресорці Росії, але і проти постачання Україні далекобійної зброї.

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