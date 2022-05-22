"Важко поранених втопили разом з крейсером": батько загиблого на Москві звинуватив владу РФ

Крейсер Москва / Reuters , mil.ru

Батько російського строковика, який загинув на підбитому українськими захисниками крейсері "Москва", звинуватив військово-політичне керівництво Росії у вбивстві екіпажу флагмана Чорноморського флоту РФ.

За словами Дмитра Шкребця, моряків ніхто навіть не намагався врятувати, кількість загиблих жахає.

При цьому тих, хто вижив, за словами Шкребця, втопили разом з крейсером, щоб приховати масштаби катастрофи, написав батько російського строковика на своїй сторінці у "Вконтакте".

Командування Чорноморського флоту РФ, а за ним - і прокуратура, а також всі можливі інстанції, куди він звертався, заявляють, що строковик Єгор Шкребець "пропав безвісти" посеред моря.

На думку батька російського строковика, в тому, що "Москва" була підбита, винне командування крейсера і флоту.

"З 11.04 по 13.04 крейсер "Москва" практично не міняв координати. Із записок члена команди :"Ми спостерігали надводні платформи з видобутку нафти або газу, ми постійно їх бачили". 80 миль від острова "Зміїний" або від Одеси (плутаються в словах), так їх навчили говорити", - пише він.

Шкребець звинуватив російське командування у вбивстві екіпажу крейсера.

"По суті крейсер "Москва", що не змінює свого положення протягом 2 діб, був легко вразливою метою. Кораблів супроводу не було. Флагман і моряків вбили! Убитих багато, строковиків багато. Точні цифри поки не можу сказати, у мене їх немає. Проте...багато", - пише він.

У затопленні "Москви" батько загиблого строковика звинувачує командування

Він також заявив, що моряків на "Москві" ніхто навіть не намагався врятувати. "Доблесні" офіцери РФ були зайняті порятунком власних шкур.

"Рятувальних робіт в перші хвилини після катастрофи на кораблі не проводилися, офіцери, як щури, врятувалися першими. Моряків кинули, на камбуз кинули всіх!",- обурюється Шкребець.

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На думку Шкребця, в Кремлі намагалися приховати те, що трапилося.

Він запевняє: у бажанні приховати масштаби поразки, в Росії зважилися позбутися поранених моряків: їх, на думку Шкребця, втопили разом з крейсером.

"Знаєте, чому у них немає важко поранених? Вони їх втопили разом з крейсером! У Севастополь корабель не можна було буксирувати, інакше для всіх стало б очевидно подія, вони в ніч з 13.04 на 14.04 відтягнули його на південь Чорного моря і там втопили. Це гола правда. Зла, страшна правда, і я це доведу, пройде час - і я це доведу. Подивіться, з якими страшними тварюками при владі ми живемо", - заявив Шкребець.

Також батько загиблого на "Москві" строковика знову заявив, що його син не підписував контракт з російської армії. Точно так само, як не робили цього багато інших моряків на крейсері.

Крейсер "Москва" затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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