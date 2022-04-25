Крейсер Москва пішов на дно разом з вертольотом РФ: фото ехолокації

Підбитий крейсер Москва / twitter.com/Osinttechnica

Підбитий ракетами ЗСУ Нептун ракетний крейсер РФ Москва знаходиться на дні Чорного моря разом з одним з вертольотів.

Про це стало відомо після публікації знімків ехолокації. Фото публікує Думська з посиланням на одеського дайвера-інструктора Ростислава Курочкіна.

Відзначається, що крейсер РФ ліг на дно лівим бортом, що відповідає повідомленням міноборони РФ про втрату остійності і знімкам, де Москва має крен саме на лівий борт.

"Судячи з розташування уламків корпус корабля розламався до зіткнення з дном, що говорить про пошкодження силового набору в районі надбудови. Не менш цікавим є другий знімок, де видно уламки лежачого неподалік від крейсера вертольота Мі-26, який ймовірно використовувався при спробі гасіння пожежі на кораблі і впав у море, хоча заяв про втрати вертольотів даного типу від РФ не було", - йдеться в повідомленні.

/ Думський

Автори додають, що поки невідомо, хто проводив ехолокаційну розвідку дна, але схоже фотографії екрану разюче нагадують німецький активний сонар Atlas Electronik CSU 90, в регіоні наявний тільки на озброєнні підводних човнів Dolphin ВМС Ізраїлю.

/ Думський

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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