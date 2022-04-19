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"Їхали на навчання": мати "зниклого" на крейсері Москва строковика розкрила брехню РФ

19 квітня 2022, 00:11

У списках зниклих безвісти як мінімум кілька десятків людей.

Ракетний крейсер Москва
Ракетний крейсер Москва / Вікіпедія

Мешканка окупованого Росією Криму Юлія Цивова зізналася, що її син після краху крейсера Москва, який потонув після попадання в нього двох ракет "Нептун", числиться зниклим безвісти.

19-річний Андрій служив на флоті як матрос строкової служби.

В інтерв'ю Російській службі ВВС вона повідомила, що в пресслужбі Міноборони РФ спочатку їй брехали, кажучи, що строковиків нібито на кораблі не було.

У відомстві Юлії сказали: "Дівчина, не може бути, що він там. Вони, напевно, просто десь розподілені, не переживайте, він десь тут на місці".

"Я кажу, ну як не може, якщо я знаю, що вони туди плавають! Вони прийдуть на тиждень (в порт анексованого Росією Севастополя. - ред.), постоять і знову йдуть в море", – розповіла Цивова.

За її словами, у списках зниклих безвісти як мінімум кілька десятків людей. При цьому офіційної інформації про них Міноборони РФ не дає. У відомстві досі мовчать про можливі жертви після потоплення крейсера Чорноморського флоту.

За словами Юлії, перед початком війни син повідомив їй, що нібито їде "на навчання". Цілий місяць він не виходив на зв'язок.

"Потім вже з'ясувалося, що вони були в Україні і захоплювали цей острів (Зміїний. – ред.). Я говорила: як же ви туди поїхали, хто вас туди запускав? Син відповідав: "Не знаю я..." і потім вони почали приїжджати постійно", - розповіла жінка.

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Крейсер "Москва" затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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