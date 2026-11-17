Відомий латвійський співак багато років приховував свій шлюб та важку боротьбу коханої жінки за життя.

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Стас Шурінс - дружина / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чому Стас Шурінс приховував свій шлюб

З якими страшними діагнозами бореться дружина артиста

Латвійський співак Стас Шурінс вперше відверто розповів про особисте життя та страшне випробування, з яким зіткнулася його родина. В інтерв'ю Славі Дьоміну артист зізнався, що одружився ще у 2012 році, і розповів про важку хворобу коханої.

Співак навмисно приховував свій шлюб від публіки, оскільки ретельно оберігає близьких від сторонніх очей. За словами виконавця, він воліє ділитися з шанувальниками виключно творчістю, висловлюючи свої переживання та життєвий досвід через музику.

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Стас Шурінс - інтерв’ю / скрін з відео

"У 2012 році одружився. Чому це було таємницею і залишається нею зараз, тому що це моє особисте. Для мене немає нічого дорожчого за мою сім’ю, я не хочу, щоб туди лізли, бо це моє. Я готовий ділитися з людьми досвідом у межах дозволеного. Я ділюся творчістю, музикою. Як правило, у своїх піснях я розкриваю свою життєву позицію або досвід", - прокоментував артист.

У 2013 році дружина артиста Віолетта тяжко захворіла: після тривалих пошуків причини погіршення її стану магнітно-резонансна томографія виявила агресивне новоутворення в голові. Операцію з видалення пухлини провели в Україні, після чого пара вирушила на тривалу реабілітацію до Німеччини, де мешкають батьки дружини. За словами Шурінса, боротьба за здоров’я дружини триває й донині.

Стас Шурінс - особисте життя / скрін з відео

"Зробили операцію в Україні. Після того, як вирізали все зайве, сказали, що потрібна тривала реабілітація, але тоді в Україні не було необхідних ліків. Нам порадили пройти реабілітацію в Європі. Батьки моєї дружини живуть у Німеччині, тож ми поїхали туди. Реабілітація триває досі, не було й дня, щоб це питання не стояло на порядку денному. Там не один діагноз. Як то кажуть - одне лікуємо, а інше калічимо. Тому у нас щороку з’являється щось ще. Коли до нас приходить новий терапевт, він каже: "А чому ви досі живі?" - поділився виконавець.

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