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Угоди щодо оборони та зустріч із Зеленським: ЗМІ дізналися про візит Ердогана до України 3 лютого

19 січня 2022, 22:18

Візит Ердогана буде приурочено до 30-річчя дипломатичних відносин Києва та Анкари.

Володимир Зеленський, Реджеп Таїп Ердоган
Зеленський і Ердоган проведуть перемовини у Києві / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган приїде до Києва, орієнтовна дата візиту - 3 лютого. Цього дня відзначається 30-річчя дипломатичних відносин України і Турецької республіки. Під час візиту він проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Лідери двох держав головуватимуть на 10-му засіданні стратегічної ради високого рівня.

Як повідомляє CNN Türk, приїзд Ердогана до Києва намічається на 3 лютого, саме в день тридцятиріччя дипломатичних відносини двох держав. В рамках візиту він зустрінеться з Зеленським, відбудуться прямі перемовини лідерів двох країн.

читайте такожЕрдоган оголосив про допомогу у вирішенні конфлікту Росії та України і назвав головні цілі АнкариПрессекретар турецького глави держави Ібрагім Калин заявив, що Ердоган, ймовірно, приїде до Києва з великою делегацією, і разом із Зеленським головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради.

"Президент Ердоган, який, як очікується, відправиться в Україну з великою делегацією, головуватиме на 10-му засіданні стратегічної ради високого рівня зі своїм колегою Зеленським", - сказав Калин.

Також підкреслюється, що за підсумками зустрічі турецької та української делегацій повинні будуть підписані угоди про взаєморозуміння з низки узгоджених сторонами питань. Йдеться про договори у сфері оборони.

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Ініціатива Ердогана щодо перемовин Зеленського та Путіна у Туреччині

Спікер турецького президента Ібрагім Калин 19 січня заявив про те, що Реджеп Ердоган запросив президента України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна з візитом до Туреччини з метою проведення перемовин щодо врегулювання російсько-українського конфлікту. Він казав, що Ердоган особисто має намір відправитися до Києва для діалогу з Зеленським.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на пропозицію Ердогана звинуватив Україну в, мовляв, невиконанні Мінських угод щодо Донбасу і сказав, що Росія буде готова до діалогу у Туреччині тільки у тому випадку, якщо Анкара нібито умовить Київ піти на реалізацію "Мінська".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що у Києві вважають ініціативу Ердогана щодо перемовин Зеленського та Путіна у Туреччині прийнятною, проте Росія знаходиться в глухій позиції. Така ситуація блокує будь-які маневри у процесі перемовин.

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