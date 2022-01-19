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Ердоган запросив Зеленського і Путіна до Туреччини, щоби залагодити розбіжності

19 січня 2022, 09:28
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Туреччина готова виступити в будь-якій ролі для зниження напруженості між Росією та Україною, заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Ердоган
Туреччина готова допомогти Україні та РФ знизити напруженість між країнами / Фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського до Туреччини, щоби залагодити розбіжності між цими країнами.

Про це заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає газета Sabah.

За його словами, "Туреччина готова виступити в будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною".

"Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді, він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися в своїх проблемах і розбіжностях", – сказав Калин.

Представник президента Туреччини додав, що Ердоган в найближчі кілька тижнів відправиться в Україну для переговорів із Зеленським.

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Як повідомляв Главред, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну. У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

читайте також"Ми хочемо миру": Блінкен зробив заяву перед візитом в УкраїнуПісля цього Блінкен відправиться до Берліна, де пройде його зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Далі відбудеться бесіда держсекретаря США з трансатлантичним чотирикутником, в якому беруть участь США, Велика Британія, Франція й Німеччина.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що обговорення будуть частково зосереджені на готовності союзників накласти на Росію "величезні наслідки і серйозні економічні витрати".

На п'ятницю, 21 січня, запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган
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