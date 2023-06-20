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Тука пояснив, хто "вкидає" в обіг чутки про проблеми Путіна

Дмитро Відоменко
20 червня 2023, 01:35
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На думку Георгія Туки, чутки про проблеми російського диктатора є ніщо інше, як новий етап підкилимної боротьби в Кремлі.
Тука пояснив, хто 'вкидає' в обіг чутки про проблеми Путіна
Тука переконаний, що в путінському оточенні є люди, стурбовані заморожуванням конфлікту / колаж: Главред: фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Всі вкидання про проблеми Путіна з управлінням країною-агресором Росією і у веденні загарбницької війни проти України організовуються кремлівською верхівкою. Про це в інтерв'ю Главреду сказав ексзаступник глави МінТОТ, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Якщо узагальнити, це може бути вигідно тим високопоставленим чиновникам (я припускаю, що імена цих людей дуже відомі), які стоять прямо за спиною Путіна. Але їх теза полягає в наступному - Путін веде країну до прірви, і треба зупинитися, тому що інакше Росії може бути труба. Яким чином можна зараз зупинитися? Виключно заморожуванням конфлікту. У цьому зараз і полягає ідея, яку Пригожин прямо озвучив, коли заявив про необхідність завершення "СВО", а Затулін плавно підвів до того, що жодної з оголошених цілей ми не досягли, тому не треба дути в труби", ‒ сказав він.

На думку Туки, такі заяви є ніщо інше, як новий етап горезвісної підкилимної боротьби в Кремлі.

"Тому мені здається, що є якась кількість людей. Ніхто не знає їх точної кількості, хоча, судячи з тез, які дозволено озвучувати Пригожину і з сміливості Затуліна, ці люди дуже впливові. Тому що якщо їм дозволяється це робити, і ніякого покарання вони за це досі не понесли, відповідно, вони мають кураторів, які гарантують їм безпеку. Незважаючи на те, що деякі тези абсолютно суперечать тезам Путіна", ‒ підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Главреду Георгія Туки:

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що країну-агресора РФ чекає Розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресора Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

Політичний і військовий експерт Євген Дикий зазначав, що після заходу ЗСУ до Криму за владу в Росії боротимуться 40 ПВК. У країні-агресорі РФ точно не буде російського Майдану", адже російське суспільство виявилося нездатним до опору путінському режиму. Заколот в Росії може виникнути лише після проходження якоїсь точки неповернення. Одним з таких сигналів може стати деокупація Криму українськими військовими.

Нагадаємо, російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко підкреслив, що Росію після поразки у війні проти України чекає смута і виникнення мафіозної війни, в результаті чого РФ просто розпадеться. Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розуміє ймовірність такого сценарію, але не боїться цього, адже такий варіант подій йому вигідний. Пригожин візьме участь в розділі територій і власності після розпаду Росії.

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Георгій Тука Володимир Путін війна Росії та України
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