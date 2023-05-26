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"Війна почнеться знову": повалення Путіна і розвал РФ є завданням ЗСУ – Фейгін

Альона Вороніна
26 травня 2023, 08:53 оновлено 26 травня, 08:57
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Без перемоги над Кремлем неможливо остаточно звільнити всю територію України. Адже в такому разі РФ знову розпочне війну.
Марк Фейгин, Владимир Путин, распад России
Повалення Путіна і розвал РФ є завданням ЗСУ/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com, скрін

ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

У РФ, ймовірно, є мільйони незгодних, тобто є проактивна частина населення для змін у державі-агресорці. Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв’ю "Обозревателю".

Він зазначив, що рейд у Бєлгородській області Росії, який провели Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус", має велике значення. Але для зрушення ситуації в РФ з мертвої точки потрібно і далі проводити такі рейди. Цей рух матиме перспективу, якщо він призведе до захоплення одного з прикордонних регіонів РФ, наприклад, Бєлгородської чи Курської області.

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Якщо росіяни побачать за цим рухом значну силу, то російський народ може завагатися, особливо з огляду на повний розкол усередині влади РФ.

"Самі собою одиночні рейди не можуть викликати припливу ентузіазму, але якщо якийсь із бунтівних регіонів буде повністю захоплений, туди потечуть люди з усієї країни для підтримки цих дій, якщо їм вдасться прорватися туди. Ми міркуємо умоглядно, адже нічого подібного ми раніше не бачили. Я припускаю, що в Росії мільйони незгодних. Проактивна частина є. Щодо першопричини, то це затіяла сама Москва, вона сама пішла на це. Захотіли відхопити ще шмат землі, і ось результат", – зазначив Фейгін.

У той же час він наголосив, що "торпедування" влади Кремля і режиму Путіна може бути ще одним завданням ЗСУ, крім деокупації та звільнення територій України.

Фейгін зазначив, що без перемоги над Кремлем неможливо остаточно звільнити всю територію України. Адже навіть у разі виходу українських військових на межі 1991 року, це ще не буде кінцем. Країна-агресорка Росія може розпочати нову війну, якщо влада в Кремлі залишиться такою самою.

"Потрібно щось змінювати у самій Росії. Позбавлення від режиму Путіна – це завдання, яке передусім стоїть перед росіянами, але якщо Україна надасть їм у цьому допомогу, чому б ні? Після вторгнення, окупації, вбивства десятків тисяч людей в Україні чому б цього не робити. "Братній народ"? Ну ось, "братній народ" допоможе "братам" у Росії повалити Путіна", – зазначив Фейгін.

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Також раніше секретар РНБО Олексій Данілов озвучив причини, чому Росія має зникнути. Він наголосив, що там, де доля України перетинається з Росією – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав, що якщо в країні-агресорі РФ зміниться влада, то не виключено, що через деякий термін часу її представники знову "запалають" реваншистськими настроями. Мусієнко переконаний, що в України немає інших варіантів, окрім як переконати країни Заходу, що розпад РФ на частини є єдиним правильним фіналом війни Росії проти України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що країна-агресорка Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Він наголосив, що Путін сам спрогнозував "найбільшу геополітичну катастрофу".

Дивіться відео, що російський політолог Аббас Галлямов говорив про неминучість революції в Росії:

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