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"Путін ще не програв війну і має перевагу": Дуда закликав не сміятися з РФ

Альона Вороніна
31 травня 2023, 16:26 оновлено 31 травня, 16:37
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Перемогою України у війні проти Росії вважатиметься ситуація, коли українські військові зможуть відкинути російських окупантів до кордонів станом на 1991 рік.
Владимир Путин, Анджей Дуда
Поки маємо ситуацію, коли російський каток тисне на Україну, зазначив Дуда/ колаж: Галвред, фото: сайт Кремля, Офіс президента України

Російський диктатор Володимир Путін ще не програв війну в Україні. Більше того, зважаючи на порівняння кількості населення у двох державах, РФ має перевагу. Тому зараз не варто розслаблятися і сміятися зі старої військової техніки російських загарбників.

Про поразку країни-агресорки РФ у війні можна буде говорити тоді, коли українські військові відкинуть російських окупантів до кордонів станом на 1991 рік. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у інтерв'ю, яке опублікувала його пресслужба.

Дуда наголосив, що не можна називати поразкою Путіна вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

"Сьогодні кажуть, що Володимир Путін програв війну, і його поразка полягає в тому, що Фінляндія приєдналася до НАТО (…). Пані та панове, Володимир Путін не програв війну. Сподіваюся, він програє. А поки маємо ситуацію, коли російський каток тисне на Україну, щодня на фронті гинуть сотні людей. Росіян – понад 100 мільйонів, українців – менше 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу", – сказав президент Польщі.

Польський президент наголосив, що країні-агресорці Росії байдуже до людей і до своїх втрат на фронті, а Україна мислить по-іншому – їй важливе кожне життя.

Росія має іншу культуру і є державою з ядерною зброєю та величезними запасами іншої зброї, зазначив Дуда. Він наголосив, що не варто сміятися зі старих російських танків 60-х років минулого століття, адже кожен такий танк важить 50-60 тонн і є серйозною загрозою для українських військових на фронті.

"Путін програє війну, коли російську армію відкинуть від міжнародно визнаних кордонів України. Тоді ми скажемо, що вони (росіяни – ред.) нічого не отримали в результаті цієї війни, що їхній план поневолення України провалився, їхні імперські амбіції покарані, вони втратили сотні тисяч людей", – зазначив Дуда.

Проте зараз війна триває, РФ все більше мобілізується і переводить економіку в режим війни, тому Захід зараз повинен продовжувати спільно підтримувати Україну, наголосив польський лідер.

Війна в Україні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози президента країни-агресора РФ Володимира Путіна про "дзеркальну відповідь" на атаку безпілотників по Москві. Подоляк наголосив, що росіяни за період повномасштабної війни проти України використовували майже весь свій інструментарій озброєнь, щоб погрожувати "дзеркальною відповіддю".

Раніше у Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати таких ударів по території Росії, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Нагадаємо, російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко наголосив, що на Росію після поразки у війні проти України чекає смута і виникнення мафіозної війни, у результаті чого РФ просто розпадеться. Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розуміє ймовірність такого сценарію, але не боїться цього, адже такий варіант подій йому вигідний. Пригожин візьме участь у розділі територій і власності після розпаду Росії.

Дивіться відео, що військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів про закінчення мобілізаційного ресурсу в РФ:

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