УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не була на балконі": рідні 32-річної киянки сказали, як вона загинула під час атаки

Альона Вороніна
31 травня 2023, 14:35 оновлено 31 травня, 14:37
1457
Сестра загиблої дівчини розповіла, що насправді Катерина не виходила на балкон, щоб подивитися, як ППО збиває дрони.
Атака дронами на Киев
Рідні 32-річної киянки розповіли, як насправді вона загинула під час атаки/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram КМВА

Рідні мешканки Голосіївського району Києва, яка загинула під час атаки країни-агресорки Росії на Україну у ніч на 30 травня, спростовують озвучену раніше версію, нібито життя дівчини обірвалося під час її перебування на балконі.

Раніше мер української столиці Віталій Кличко повідомляв, що 32-річна дівчина вийшла на балкон, щоб подивитися, як українська ППО збиває ворожі дрони. І нібито саме в цей момент вона загинула. Проте сестра загиблої спростувала цю версію у розмові не на камеру з кореспондентами ТСН.

Сестра дівчини розповіла, що Катерина у момент ворожої атаки була у своєму ліжку і спала. Разом з нею був і її хлопець, який після атаки російських окупантів потрапив до лікарні.

Про загиблу також відомо, що вона разом зі своїм хлопцем мала спільний бізнес.

Журналістам вдалося побачити, як виглядає квартира, у якій загинула Катерина. У помешканні повністю вибиті вікна. В приміщенні суцільний безлад, там повсюди розкидані уламки.

Атака дронами на Киев
Такий вигляд має квартира загиблої 32-річної киянки після атаки дронами на Київ/ скрін
Атака дронами на Киев
Квартира дуже пошкоджена, всюди уламки/ скрін
Атака дронами на Киев
Квартира дуже пошкоджена, всюди уламки/ скрін

  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред
  • Удар дрона по багатоповерхівці у Києві
    Удар дрона по багатоповерхівці у Києві Главред

Сам 24-поверховий будинок зараз обстежує спеціальна комісія. Останні три поверхи багатоповерхівки завалені будівельним сміттям, зовнішні стіни повністю зруйновані.

Дивіться відео, який має вигляд постраждалий 24-поверховий будинок у Голосіївському районі Києва із середини:

Атака окупантів на Київ 30 травня

У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе загинула жінка і були постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном кілька верхніх поверхів багатоповерхівки залишилися без стін. Загалом було понівечено шість десятків квартир, сім квартир розтрощило вщент.

Під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків були руйнування. Пошкодження були у різних районах Києва – Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронами на Київ і Київщину загинула 32-річна жінка, ще 13 – отримали поранення (9 – у Києві, четверо – на Київщині). Також пошкоджено 16 об'єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.

Читайте також:

новини Києва війна в Україні дрони вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

У Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ

У Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ

15:46 Світ
РФ роздеруть під час мафіозної війни після поразки в Україні – Яковенко

РФ роздеруть під час мафіозної війни після поразки в Україні – Яковенко

13:34 Світ
У Зеленського порівняли з "понтами" погрозу Путіна стосовно "дзеркальної відповіді"

У Зеленського порівняли з "понтами" погрозу Путіна стосовно "дзеркальної відповіді"

13:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:00

Як надати волоссю блиск: секрет дзеркального сяйва, яке всіх здивує

15:46

У Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ

15:35

Чому ми неправильно дякуємо: мовознавець Авраменко вказав на серйозну помилкуВідео

15:32

Дочка пропагандиста Соловйова відкрито виступає проти війни

15:18

Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Тонею МатвієнкоВідео

Марія Машкова збирається рятувати свого батька-путіністаМарія Машкова збирається рятувати свого батька-путініста
15:13

"Ситуація тривожна": Пєсков занив через ігнорування Заходом атаки на МосквуВідео

15:13

Почнуть повномасштабний прорив: астролог назвав найкращий день на фронті в червніВідео

14:57

Час настав: як заморозити полуницю, щоб не злиплася в один комВідео

14:50

"Путін зіскочив з повідця": експерт назвав, хто стоїть за ПригожинимВідео

Реклама
14:49

Його шукають всі за столом: дивовижний салат-закуска Білочка з СРСР - рецепт за 5 хвилинВідео

14:35

"Не була на балконі": рідні 32-річної киянки сказали, як вона загинула під час атакиФотоВідео

14:33

Пригожин не стане президентом: Путін сам вибере опонентів для виборів - ЯковенкоВідео

14:11

Пора "бомбити" хижака: яка риба найкраще клює в червніВідео

13:34

РФ роздеруть під час мафіозної війни після поразки в Україні – ЯковенкоВідео

13:25

Концерт "секретного агента" Ані Лорак скасували після вибухів у МосквіВідео

13:15

У Зеленського порівняли з "понтами" погрозу Путіна стосовно "дзеркальної відповіді"

12:58

Гороскоп на завтра 1 червня 2023: Овнам - тривога, Левам - труднощіВідео

12:39

"Я думала вона жартує": жінка хоче назвати дочку найжахливішим ім'ям у світі

12:22

Астролог назвав найнебезпечніший день червня 2023 із вибухами і землетрусамиВідео

12:20

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали 120 авто

Реклама
12:00

Пригожин буде дерибанити Росію і почне рвати слабкого Путіна - Ігор ЯковенкоЕксклюзив

11:59

"Полуничний" місяць у червні: що означає супермісяць для вашого знака зодіакуВідео

11:53

У Мережі дізналися, про що Патрушев попередив Путіна після атаки дронів на МосквуВідео

11:50

Більшість не зможе впоратися із загадкою: потрібно знайти 15 котів на малюнку

11:48

"Потрібно мстити особисто Путіну": Данілов відповів на погрози КадироваВідео

11:46

ЗСУ готують потужний контрудар: РФ у паніці "затикає дірки" в обороні – експертВідео

11:40

Назло хейтерам: Потап повернувся до Насті Каменських в Україну

11:24

Зеленський і Путін поїдуть на переговори до Туреччини найближчим часом - Hürriyet

11:10

У блогерки Воронової, яка знімала роботу ППО, проходять обшуки

10:58

ЗСУ перехопили ініціативу на фронті: у РФ немає успіхів за травень — розвідка Британії

10:57

Прем'єр Грузії оскандалився, назвавши "справжню причину" нападу РФ на УкраїнуВідео

10:49

У боях за Україну загинув батько трьох дітей з Тернопільщини

10:29

Гороскоп на червень 2023 року: що можна і не можна робити, щоб не порушити гармоніюВідео

10:25

Головоломка на перевірку IQ: потрібно знайти двох антилоп за 5 секунд

10:21

Без хімії і мук: як позбутися від пирію народним засобами

09:52

Війна перекидається на територію РФ, це єдиний спосіб її завершення – ПодолякВідео

09:51

Польовий командир з РФ "Цезар" готує тисячі "багнетів" для атаки на Москву — Times

09:25

Гороскоп Таро на червень 2023: Ракам - боротьба, Левам - зростання, Дівам - безсоння

09:22

У США анонсували "вражаючий" контрнаступ ЗСУ найближчими днями - Politico

09:05

Буде навіть смачніше: що додають в каву замість молока

Реклама
08:41

РФ може бити по Україні Іскандерами та ракетами С-400 з Білорусі — експерт

08:38

Росіяни більше не відчувають себе безкарнимиПогляд

08:00

Україна та союзники планують мирний саміт без РФ - The Wall Street JournalВідео

07:28

Обмежені можливості для помсти: чому Путін применшив значення атаки дронів на Москву

06:54

Потужний вибух було чути за кілька кілометрів: на Кубані горів Афіпський НПЗВідео

06:20

Хто стоїть за нальотом на МосквуПогляд

05:55

Що додає вік жінці після 40 років: 8 речей, які потрібно виправити

05:38

Гороскоп на червень 2023 для Тельців: криза, несподівані витрати, удача в любовіВідео

04:30

Астролог назвав сприятливі дні для поїздок в перший місяць літаВідео

04:00

Яке сьогодні свято і у кого День ангела 31 травня

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти