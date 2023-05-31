"Не була на балконі": рідні 32-річної киянки сказали, як вона загинула під час атаки

Сестра загиблої дівчини розповіла, що насправді Катерина не виходила на балкон, щоб подивитися, як ППО збиває дрони.

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Рідні 32-річної киянки розповіли, як насправді вона загинула під час атаки/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram КМВА

Рідні мешканки Голосіївського району Києва, яка загинула під час атаки країни-агресорки Росії на Україну у ніч на 30 травня, спростовують озвучену раніше версію, нібито життя дівчини обірвалося під час її перебування на балконі.

Раніше мер української столиці Віталій Кличко повідомляв, що 32-річна дівчина вийшла на балкон, щоб подивитися, як українська ППО збиває ворожі дрони. І нібито саме в цей момент вона загинула. Проте сестра загиблої спростувала цю версію у розмові не на камеру з кореспондентами ТСН.

Сестра дівчини розповіла, що Катерина у момент ворожої атаки була у своєму ліжку і спала. Разом з нею був і її хлопець, який після атаки російських окупантів потрапив до лікарні.

Про загиблу також відомо, що вона разом зі своїм хлопцем мала спільний бізнес.

Журналістам вдалося побачити, як виглядає квартира, у якій загинула Катерина. У помешканні повністю вибиті вікна. В приміщенні суцільний безлад, там повсюди розкидані уламки.

Такий вигляд має квартира загиблої 32-річної киянки після атаки дронами на Київ/ скрін

Квартира дуже пошкоджена, всюди уламки/ скрін

Квартира дуже пошкоджена, всюди уламки/ скрін

Сам 24-поверховий будинок зараз обстежує спеціальна комісія. Останні три поверхи багатоповерхівки завалені будівельним сміттям, зовнішні стіни повністю зруйновані.

Дивіться відео, який має вигляд постраждалий 24-поверховий будинок у Голосіївському районі Києва із середини:

Атака окупантів на Київ 30 травня

У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе загинула жінка і були постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном кілька верхніх поверхів багатоповерхівки залишилися без стін. Загалом було понівечено шість десятків квартир, сім квартир розтрощило вщент.

Під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків були руйнування. Пошкодження були у різних районах Києва – Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронами на Київ і Київщину загинула 32-річна жінка, ще 13 – отримали поранення (9 – у Києві, четверо – на Київщині). Також пошкоджено 16 об'єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.

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