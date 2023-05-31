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РФ роздеруть під час мафіозної війни після поразки в Україні – Яковенко

Альона Вороніна
31 травня 2023, 13:34 оновлено 31 травня, 13:40
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На Росію насувається велика поразка у війні проти України, після якої на країну-агресорку чекає смута. РФ розпадеться, і її території будуть розділені.
Владимир Путин, распад России, Евгений Пригожин
Пригожин допоможе "роздирати" території Росії, зазначає Яковенко/ колаж: Главред, фото: скрін, ua.depositphotos.com

На країну-агресорку Росію після поразки у війні проти України чекає смута і виникнення мафіозної війни, у результаті чого РФ просто розпадеться. Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин розуміє ймовірність такого сценарію, але не боїться цього, адже такий варіант подій йому вигідний.

Пригожин візьме участь у розділі територій і власності після розпаду Росії. Такий сценарій подій спрогнозував російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв’ю Главреду.

"Думаю, Пригожин розуміє, що Росія програє у війні, яку вона і почала, а за підсумками бойових дій на Москву чекає важка поразка і смута. Пригожина це влаштовує – смута призведе до мафіозної війни, у межах якої почнеться розділ територій і власності", – зазначає Яковенко.

Російський опозиціонер зазначає, що зараз Пригожин взяв паузу на два місяці і виводить ПВК "Вагнера" з поля бою, тому що розуміє, що український наступ повністю розчавить його угруповання.

"При цьому Пригожин розраховує зберегти сили до моменту, коли вони йому знадобляться для використання або в Африці, або в Росії. Пригожин братиме участь в розділі території і власності Росії, коли там почнеться смута", – сказав Яковенко.

Також російський опозиціонер наголосив, що конфлікт Пригожина і Міноборони РФ розгорівся через гроші, адже саме вони для ватажка ПВК "Вагнера" є найважливішими.

"Йдеться про дискредитацію Міноборони, яка обумовлена зведенням особистих рахунків Пригожина з керівництвом відомства – міністром Шойгу і керівником Генштабу Герасимовим. Конфлікт між ними виник через гроші – діяльність Пригожина спрямована насамперед на їхнє отримання. Війна у нього на другому місці, політика – на третьому", – пояснив він.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Так, участь у війні проти України дала змогу Пригожину отримати великі гроші, каже Яковенко.

"Контракти з Міноборони РФ дозволили Пригожину отримати 5 мільярдів рублів і частину грошових коштів з 10 мільярдів, які були виділені на створення чарівних магічних пірамідок, встановлених у Бєлгородській області. Бійці Російського добровольчого корпусу акуратно обійшли такі пірамідки і зайшли до регіону. Пригожин зацікавлений в грошах. Конфлікт з губернатором Санкт-Петербурга Бєгловим був продиктований протистоянням за контроль над міським бюджетом, а конфронтація з Шойгу обумовлена боротьбою за бюджет Міноборони", – розповів Яковенко.

Дивіться відео, що Ігор Яковенко розповів про те, як Пригожин дерибанитиме Росію і рватиме слабкого Путіна:

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

Нагадаємо, політичний і військовий експерт Євген Дикий зазначав, що після заходу ЗСУ в Крим за владу в Росії будуть боротися 40 ПВК. У країні-агресорці РФ точно не буде "російського майдану", адже російське суспільство виявилося нездатним до опору путінському режиму. Заколот в Росії може виникнути лише після проходження якоїсь точки неповернення. Одним із таких сигналів може стати деокупація Криму українськими військовими.

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