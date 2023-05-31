У Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ

Удари України по території РФ можуть наноситися з метою самооборони, вважає Штеффен Хебештрайт.

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Україна може бити по території РФ, кажуть у ФРН / Колаж фото УНІАН та Us Army

Офіційний Берлін прокоментував ситуацію навколо можливості України наносити удари по території країни-агресора РФ.

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати таких ударів по території Росії, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт у відповідь на запитання кореспондента DW.

Разом з тим він звернув увагу на те, що удари України по території РФ можуть наноситися з метою самооборони.

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Водночас офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя, додав Хебештрайт.

Зазначимо, що заява представника німецького уряду прозвучала на тлі недавньої атаки дронів на Москву.

Нагадаэмо, Москва в ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів потрапили в багатоповерхівки. Зокрема, один з дронів потрапив в 15-поверхівку в Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також наголошується, що попадання в багатоповерхівки з незначними ушкодженнями були на Профспілковій вулиці і Ленінському проспекті в Москві.

Раніше повідомлялося, що в епіцентрі удару опинилися маєтки російської еліти. Зокрема, один з безпілотників впав в селищі Іллінське – всього в 3 кілометрах від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Дрони були помічені неподалік від маєтків також інших представників путінської еліти.

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