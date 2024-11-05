РФ намагається зірвати вибори у США, на дільницях уже були проблеми

Під час виборів люди з РФ "замінували" виборчі дільниці.

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РФ намагається зірвати вибори в США / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Що відомо:

У США "мінують" виборчі дільниці

РФ стоїть за спробою зірвати вибори у США

У США тривають вибори президента і вже почалися проблеми на дільницях. У всьому звинувачують Росію. Про це заявив секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер, повідомляє CNN.

Зазначається, що в цьому штаті росіяни "замінували" дві дільниці. Ці погрози надійшли з Росії і вони були неправдиві. Голосування було ненадовго зірвано.

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"Ми чули погрози російського походження ... В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо, і ми продовжуватимемо дуже відповідально ставитися до подібних повідомлень", - сказав Раффенспергер.

Водночас наразі невідомо, як саме вдалося визначити, що погрози про мінування надійшли з РФ.

Президентські вибори у США / Інфографіка Главред

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 3 листопада повідомлялось, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в 4 штатах, які "коливаються".

Також відомо, що президент США Джо Байден занепокоєний щодо можливих наслідків президентських виборів. Риторика кандидата у президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.

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