Підбадьорить Путіна і розпалить війну: в ЄС бояться перемоги Трампа - Politico

Європейські високопосадовці вже готуються до можливого повернення Дональда Трампа на президентське крісло у США.

https://glavred.net/world/obodrit-putina-i-razozhzhet-voynu-v-es-boyatsya-pobedy-trampa-politico-10611152.html Посилання скопійоване

Повернення Трампа на президентське крісло може відобразитися на Європі / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, скріншот з відео

Головне:

Аналітики бачать готовність Трампа до повернення до влади

Перемога Трампа може спровокувати паніку в ЄС

Кандидат від республіканців, у випадку перемоги, може розпалити торгівельну війну

Напередодні президентський виборів у США, які розпочнуться вже завтра, 5 листопада, європейська спільнота стурбована шансами на виграш представника республіканської партії Дональда Трампа.

Як пише Politico, ніхто не виключає перемоги кандидатки у президенти Камали Гарріс, однак європейські лідери розглядають і сценарій, за якого в ЄС розпочнеться "цунамі".

відео дня

"Так, Європейський Союз вже пережив одне президентство Трампа, деякі лідери навіть стверджують, що завдяки цьому він став сильнішим. Але в європейських столицях формується консенсус: повернення головного руйнівника підбадьорить президента Росії Володимира Путіна, потенційно спровокує руйнівну торговельну війну та розпалить політичні розбіжності на всьому континенті", - йдеться у статті.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

Програмний директор у США та Америці британського аналітичного центру Chatham House Леслі Вінджамурі зауважив, що другий термін Дональда Трампа може бути зовсім іншим, ніж перший.

"Тепер він знає, хто, на його думку, образив його як на міжнародній арені, так і "вдома", і розробив з командою, яка його оточує, деякі плани, як поставити їх (європейських лідерів - Главред) на колінах", - пояснив він.

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Президентські вибори у США 2024 - останні новини

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп у рамках передвиборчої гонки згадував Україну. Зокрема він заговорив про перспективу укладання мирної угоди між Україною та країною-агресором Росією.

Раніше ЗМІ писали, що Київ побоюється можливого президентства у США Дональда Трампа, за якого можна як виграти війну з агресором Росією, так її й програти. Проте за президента Камали Гарріс може зберегтися підхід адміністрації Байдена, що, як і за Трампа, може призвести до тиску, спрямованого на досягнення угоди з Москвою.

Напередодні Главред повідомляв, що на думку президента України Володимира Зеленського, переможець президентських виборів у США розпочне діяти в питанні російсько-української війни ще до січня, коли відбудеться офіційна інавгурація.

Читайте також про Трампа:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред