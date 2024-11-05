Вибори президента в США: коли будуть відомі результати голосування

Дільниці в США мають закрити до 6:00 6 листопада за Києвом.

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Вибори в США / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

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Результати виборів зазвичай першими оголошують ЗМІ

Є деякі нюанси, які можуть вплинути на час очікування результатів

В одній із громад США виборці вже проголосували

Сьогодні, 5 листопада, Сполучені Штати Америки обирають президента. За пост змагаються чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс та колишній президент США Дональд Трамп.

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Варто зауважити, що ці президентські вибори у США вважаються одним з найменш передбачуваних за багато років, адже рівні шанси на перемогу зберігають обидва кандидати.

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Коли будуть відомі результати голосування в США

У США переможця президентських виборів першими фактично оголошують ЗМІ. Вони збирають та узагальнюють інформацію від окремих штатів.

Час роботи виборчих дільниць в кожному штаті відрізняється. Деякі з них відчинилися з 5-ї ранку (о 12:00 за Києвом). Майже всі штати (за винятком Гаваїв і Аляски) мають закрити дільниці до 6:00 6 листопада за Києвом, після чого почнеться підрахунок голосів. Понад 80 мільйонів людей цьогоріч проголосували достроково.

За словами ВВС, як показує досвід попередніх виборів, попередні дані про переможця можуть стати відомі близько 23:00 за східним часом США (6:00 за Києвом).

Зокрема, у 2016 році Дональда Трампа оголосили переможцем у двобої із Гілларі Клінтон близько 10:00 за київським часом наступного дня після виборів (03:00 за північноамериканським східним часом).

У 2012 році, коли Барак Обама переміг Мітта Ромні і вдруге став президентом США, медіа прогнозували його перемогу ще до опівночі вівторка, дня голосування.

У 2000 році визначення результатів виборів у протистоянні між Джорджем Бушем-молодшим і Елом Гором затягнулося через перегляд результатів виборів у Флориді. Голосування відбулося 7 листопада, але результати оголосили лише 12 грудня. Тоді Верховний суд США проголосував за припинення процесу перерахунку голосів у штаті, що зробило Буша переможцем.

Що може затримати підрахунок голосів

Результати голосування підбивають окремо у кожному зі штатів США за дуже різними процедурами.

На тривалість цього процесу можуть вплинути:

потреба в перерахунку голосів;

юридичні оскарження результатів;

надзвичайні події, зокрема заворушення на виборчих дільницях;

особливості підрахунку та зведення даних голосування в день виборів, дострокових голосів та голосів, поданих поштою, оскаржених бюлетенів, а також голосів, надісланих із-за кордону;

тривалість визначення результатів голосування у "хитких" штатах, від яких може залежати доля виборів.

Перші результати

Як пише CNN, наразі голосування у самому розпалі і більшість американців тільки збираються віддати свій голос. Однак, у громаді Діксвілл-Нотч на півночі Сполучених Штатів уже проголосували всі виборці. У голосуванні брали участь четверо республіканців та двоє незалежних виборців. Троє виборців підтримали Гарріс, троє – Трампа.

Вибори в США / Інфографіка: Главред

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 3 листопада повідомлялось, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в 4 штатах, які "коливаються".

Також відомо, що президент США Джо Байден занепокоєний щодо можливих наслідків президентських виборів. Риторика кантидата у президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.

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