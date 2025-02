Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною, він уже був в РФ - NYT

Головне:

Президент США Дональд Трамп таємно доручив своєму посланнику з питань Близького Сходу Стівену Віткоффу сприяти мирному врегулюванню війни між Україною та Росією. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на кілька поінформованих джерел.

За даними видання, Трамп кілька тижнів тому розширив повноваження Віткоффа, дозволивши йому налагоджувати контакти з російською стороною. Офіційно дипломат відповідає за питання Близького Сходу, але отримав доручення "відкрити переговорний канал" з Москвою.

Джерела видання стверджують, що Трамп особисто довіряє Віткоффу. Президент вважає, що той володіє необхідними навичками для переговорів із представниками Кремля і може допомогти покласти край війні в Україні.

Співрозмовники видання стверджують, що посланник уже мав контакти з "близькими соратниками" Путіна, а також обговорював ситуацію в Україні з представниками Саудівської Аравії та Катару.

Зазначимо, що у вівторок, 11 лютого, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф здійснив візит до Москви та домовився про звільнення американця Марка Фогеля. Це була перша відома поїздка до Москви високопоставленого чиновника США після того, як Вільям Дж. Бернс, тодішній директор ЦРУ, прилетів до столиці РФ в листопаді 2021 року, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну.

Наразі неясно, як будуть розподілені повноваження між Віткоффом і генералом у відставці Кітом Келлогом, якого Трамп раніше призначив офіційним посланником з питань війни в Україні. Як відомо, Келлог займається розробкою плану "завершення війни", який, за очікуваннями, ляже в основу майбутньої політики Трампа щодо війни.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Кіт Келлог готує кілька варіантів припинення війни в Україні та планує представити їх Трампу. Очікується, що план буде представлений найближчим часом.

Також президент США Дональд Трамп повідомив, що нещодавно мав телефонну розмову з Владіміром Путіним, під час якої намагався домовитися про припинення війни в Україні.

За словами Трампа, російський диктатор Путін нібито "хоче, щоб люди перестали гинути". Він також наголосив, що має конкретний план для завершення війни та закликав якнайшвидше розпочати переговори.

Крім цього, Трамп заявив, що війна в Україні має завершитися якнайшвидше і відправив міністра фінансів Скотта Бессента до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським. Це буде перший візит високопосадовця нової адміністрації США до України.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.