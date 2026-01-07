Рус
Циклон "ULLI" накрив Житомирщину: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

Дар'я Пшеничник
7 січня 2026, 14:21оновлено 7 січня, 15:16
110
Очікується поривчастий вітер, на окремих ділянках можливі хуртовини та погіршення видимості на дорогах.
Снег
Прогноз погоди в Житомирі / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Головне з новини:

відео дня
  • На Житомирщину заходить циклон "ULLI", що принесе снігопади, сильний вітер і хуртовини
  • Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки
  • Температура в регіоні поступово знижуватиметься

Упродовж з 7-8 січня та в ніч на 9 січня Житомирська область опиниться під впливом південного циклону "ULLI". Разом із ним на територію регіону переміститься серія атмосферних фронтів, що спричинять різке погіршення погодних умов.

Про це повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне Житомир.

Начальниця відділу гідрометеозабезпечення Катерина Ткачук зазначила, що найближчі три доби в області переважатиме хмарна погода з регулярними опадами у вигляді снігу. Поривчастий вітер та локальні хуртовини періодично знижуватимуть видимість, що може створювати небезпечні умови на автошляхах.

За словами синоптикині, негода здатна ускладнити роботу електричних мереж, комунальних служб і транспорту. Окремі ділянки доріг та вулиць можуть стати важкопрохідними через перемети та ожеледицю. Погодні умови 7–8 січня відповідають жовтому рівню небезпечності.

Прогноз на 7 січня

У ніч проти 7 січня очікується помірний сніг, який удень посилиться. На дорогах збережеться ожеледиця, а північний вітер сягатиме 10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу.

Прогноз на 8 січня

Наступного дня хмарність утримається, а снігопади залишатимуться інтенсивними. Вітер змінить напрямок на північно-східний і посилиться до 12 метрів за секунду. Температура знизиться до 4–9 градусів морозу.

Прогноз на 9 січня

У ніч на 9 січня синоптики прогнозують помірний сніг, який удень стане слабшим. Морози посиляться до 8–13 градусів нижче нуля.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

Що таке Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода Житомирська область новости Житомира
