Трамп назвав дату зустрічі із Зеленським - хоче поговорити і з Путіним

Він зазначив, що раніше мав із диктатором "хороші стосунки".

https://glavred.net/politics/tramp-nazval-datu-vstrechi-s-zelenskim-hochet-pogovorit-i-s-putinym-10637774.html Посилання скопійоване

Трамп, Зеленський, Путін / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

Трамп хоче зустрітися із Зеленським уже наступного тижня

Також президент США має намір поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським уже наступного тижня.

В інтерв'ю FoxNews він заявив, що зустріч має відбутися у Вашингтоні.

відео дня

Президент США вкотре наголосив на планах якнайшвидше завершити війну і знову згадав про кількість загиблих і поранених з обох сторін, стверджуючи, що в Україні трохи менше ніж 700 тисяч загиблих і поранених військових, а в РФ - 800-900 тисяч.

"Я б хотів, щоб війна закінчилася", - заявив Трамн.

Крім того, президент США допустив можливу зустріч із Путіним. Він зазначив, що раніше мав із диктатором "хороші стосунки".

Переговори з РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що можливі переговори України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими.

Крім того, представник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" президентом, проте Москва все одно готова до діалогу з ним.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред