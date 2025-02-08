"Київ не поверне окуповані території": Шольц "наїхав" на Трампа через його корисливість

Насамперед потрібно закінчити війну і почати переговори, а не нав'язувати мир, наголосив Шольц.

https://glavred.net/ukraine/kiev-ne-vernet-okkupirovannye-territorii-sholc-naehal-na-trampa-iz-za-ego-korystolyubiya-10637831.html Посилання скопійоване

Шольц "наїхав" на Трампа через його корисливість/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, УНІАН

Коротко:

Шольц заявив, що розмови про миротворців в Україні поки що "недоречні і передчасні"

За його словами, така позиція передбачає, що Київ не поверне всі окуповані Росією території

Також Шольц різко засудив ідею Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "недоречними і передчасними" розмови та суперечки щодо розміщення миротворчих сил в Україні. За його словами, така позиція передбачає, що Київ не поверне всі окуповані країною-агресоркою Росією території.

Про це Шольц заявив в інтерв'ю виданню RND. Він наголосив, що жодні рішення не повинні ухвалюватися в обхід самої України.

відео дня

"Насамперед потрібно закінчити війну і почати переговори, а не нав'язувати мир", – заявив канцлер Німеччини.

Він зазначив, що лише після цього можна буде говорити про майбутні гарантії безпеки. В України буде своя армія, а Німеччина та інші союзники будуть надавати їй фінансову допомогу, сказав Шольц.

Також він різко засудив ідею президента США Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини.

"На Україну нападають, і ми її підтримуємо, не вимагаючи нічого натомість. Таке ставлення має бути у всіх", – заявив Шольц.

Заяви Шольца щодо України – останні новини

Як повідомляв Главред, Шольц зробив заяву про закінчення війни у 2025. Він зазначив, що сподівається, що цього року все вийде. Він також наголосив, що будь-яке рішення має враховувати інтереси України і Європи, і не має бути знайдено в обхід цих сторін.

Також раніше Шольц зробив прогноз про плани щодо завершення війни. Україна потребує збереження безпеки і сильної армії, яку союзники мають озброїти, сказав Олаф Шольц.

Нагадаємо, повідомлялося, що Шольц вважає егоїстичною ідею Трампа щодо природних ресурсів України в обмін на допомогу. Німецький канцлер вважає, що Київ має використовувати сировину для відновлення країни після закінчення бойових дій.

Читайте також:

Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред