'Зробимо все необхідне': Зеленський хоче зустрітися з Трампом швидше за Путіна

Ключові тези Зеленського:
- Команди Зеленського і Трампа вже працюють над підготовкою зустрічі
- Зустріч з Трампом має відбутися до його розмови з Путіним
- Гарантії безпеки – головне питання, яке обговорюватимуть з Трампом
Команди президента України та президента США Дональда Трампа розпочали роботу над підготовкою майбутніх зустрічей і переговорів. Найближчі тижні будуть насиченими у дипломатії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з Президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим", - написав він.
Президент прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до того, як той розпочне переговори з російським лідером Володимиром Путіним.
"Це (зустріч з Трампом до його переговорів з Путіним - Главред) дуже важливо, інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України. Для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, а потім уже вести розмову з противником", - наголосив Зеленський в інтерв'ю Reuters.
Глава держави зазначив, що наразі невідомо, які саме компроміси можуть бути предметом обговорення на переговорах. Проте Зеленський наголосив, що Україна має бути рівноправним учасником процесу, а не просто приймати умови, продиктовані Москвою.
"Гарантії безпеки - це головне питання, про яке я хочу поговорити з президентом Трампом. А майбутнє будується на економіці - де ми перебуваємо, що ми маємо, люди мають заробляти більше, а професіонали з роботою мають жити краще. І у нас для цього є абсолютно все - нам потрібен мир", - додав президент України.
Зустріч Трампа з Зеленським і Путіним - останні новини
Нагадаємо, 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським уже наступного тижня у Вашингтоні. Він також припустив можливу зустріч із Путіним, зазначивши, що раніше мав із ним "хороші стосунки".
Зустріч Путіна та Трампа може відбутися найближчим часом, заявив голова комітету Держдуми Леонід Слуцький. За його словами, ймовірність таких переговорів "стовідсоткова", а підготовка вже "на просунутій стадії".
Як повідомляв Главред, президент США готовий суттєво посилити санкції проти Росії, щоб змусити її припинити війну проти України. Cпецпредставник Трампа Кіт Келлог стверджує, що поточні санкції США завдають РФ лише 3 бали з 10 за шкалою економічного тиску.
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Мирні переговори України та Росії
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