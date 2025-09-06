Рус
"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

Сергій Кущ
6 вересня 2025, 00:42
45
За словами Трампа, Європа має відігравати ключову роль.
Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ви дізнаєтеся:

  • Трамп обіцяє допомогти Україні
  • Хто зіграє ключову роль у наданні гарантій безпеки Україні

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "розібратися" з гарантіями безпеки для України.

Під час звернення американський лідер заявив, що його адміністрація готова працювати над гарантіями безпеки України.

відео дня

"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тож ми що-небудь із цим зробимо. Я думаю, люди чекають цього. Ми допоможемо їм", - сказав він.

За словами Трампа, Європа має відігравати ключову роль у врегулюванні ситуації: "Європа буде першою, і вони хочуть бути першими. Вони хочуть, щоб це скінчилося. Європа хоче, щоб це скінчилося".

Гарантії безпеки, гарантії для України, інфографіка
Гарантії безпеки, гарантії для України, інфографіка / Инфографика: Главред

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечено, хоча точну кількість поки що не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як у небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Дональд Трамп гарантії безпеки
