Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Руслан Іваненко
10 березня 2026, 01:54
Обговорюються різні варіанти послаблення санкцій, включно з точковими рішеннями для окремих країн.
Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США
Адміністрація Трампа розглядає послаблення нафтових санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Трамп розглядає послаблення нафтових санкцій проти Росії
  • Рішення пов’язане зі зростанням цін на енергоносії та дефіцитом нафти
  • США вже дозволили Індії тимчасово купувати російську нафту

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб стримати різке зростання світових цін на енергоносії через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три обізнані джерела.

Мета кроку та можливі наслідки

За даними агентства, такий крок може збільшити глобальні поставки нафти на тлі перебоїв з постачанням з Близького Сходу, але водночас ускладнити американські зусилля з обмеження доходів Росії від війни в Україні.

відео дня

Обговорюються як широкі варіанти послаблення санкцій, так і більш точкові, зокрема можливість дозволити деяким країнам, зокрема Індії, купувати російську нафту без ризику американських штрафів чи тарифів.

Минулого тижня США вже дозволили Індії тимчасово придбати російську нафту з танкерів у морі, щоб допомогти країні впоратися з дефіцитом поставок з Близького Сходу. Нові рішення можуть бути оголошені найближчим часом.

Коментар Білого дому

Представниця Білого дому Тейлор Роджерс зазначила:

"Президент Трамп та вся його енергетична команда заздалегідь розробили чіткий план стабілізації енергетичних ринків ще до початку операції "Епічна лють" і продовжують розглядати всі реальні варіанти. Будь-яке офіційне оголошення політики надійде безпосередньо від президента або його команди."

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Під час пресконференції 9 березня Дональд Трамп фактично підтвердив можливість скасування нафтових санкцій:

"Ми також скасовуємо певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. У нас є санкції проти деяких країн, але ми їх знімаємо, поки ситуація не владнається. Можливо, нам не доведеться їх знову запроваджувати."

Як ціни на нафту вплинуть на економіку РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що стабільні ціни на нафту на рівні 80–85 доларів за барель протягом другого кварталу можуть дещо покращити стан економіки Росії, але не вирішать усіх проблем. За його словами:

"Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто 'ін’єкцією допінгу', а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше."

Санкції проти Росії - новини за темою

Як писав Главред, США можуть скасувати скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Нагадаємо, що Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною "тіньового флоту" Росії.

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, які пов'язують з кіберзлочинами.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Дональд Трамп санкції проти Росії ціни на нафту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

01:54Світ
РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

22:38Війна
"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:56Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

Останні новини

04:00

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

03:42

"Реальність інша": чи можуть ціни на нафту "злетіти в космос" через війну в Ірані

03:17

Для чого в СРСР господарське мило заморожували: про цей лайфхак знають одиниці

03:02

Навіщо на холодильниках у СРСР ставили замки - несподівана причина

02:58

Новий монарх вже через рік: принц Вільям готується прийняти корону

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
02:30

Природжені коміки за гороскопом: хто вміє розсмішити всіх навколо

02:17

"Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - подробиці

02:05

Антарктична загадка розкрита: таємнича істота століттями ховалася в льодах

01:54

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Реклама
01:46

Ольга Сумська побила Віталія Козловського на очах у чоловіка

01:24

"До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

01:09

Найменший острів світу та його український "двійник": де вони знаходяться

00:49

"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

00:17

Кого оминуть відключення: оновлений графік для Дніпра та області на 10 березняФото

09 березня, понеділок
23:34

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

23:27

Григорій Решетнік публічно принизив жінок - що сталося

23:25

Відключення електроенергії в Києві та області: що відомо про графіки на 10 березня

23:16

Таємниче вікно у "хрущовках" - навіщо його робили між кухнею і ванною

22:38

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалихФотоВідео

22:31

РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу

Реклама
22:27

Ірина Білик має молодого коханця - що відомо

22:01

Оцет, сода і відбілювач: експерт розвінчав популярні міфи про чистоту

21:56

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:37

Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

21:34

Хитрий лайфхак сантехніків розкритий: засмічення зникне в одну мить

21:32

Путін може поставити Трампу жорстку умову щодо України: в США попередили про ризик

21:26

Цю помилку робить більшість: де категорично не можна зберігати яйця в холодильнику

20:58

Весняний захист саду: експерт розповів, чим і коли провести першу обробкуВідео

20:36

Одна помилка в налаштуваннях — і хакери в домашній мережі: як захистити роутерВідео

20:30

Як зробити аксесуар центром образу — головні модні хитрощі року

20:09

Гучний скандал в УПЛ: Полісся вимагає перевірки арбітрів, що сталося на полі

20:01

Як правильно сіяти капусту на розсаду - терміни та важливі нюанси

19:35

Міні-кавуни на грядці: як виростити мексиканський огірок і в чому його особливістьВідео

19:24

Кім окреслив значні перспективи партнерства України з країнами Північної Європи та Балтії

19:22

Росія хоче використати війну на Близькому Сході проти України: що задумали

19:21

Дизель невпинно дорожчає: експерт спрогнозував нові ціни на АЗС

19:10

РФ змінила тактику ударів: Коваленко розкрив задум ПутінаПогляд

18:58

Чому краще не вдягати чорні шкарпетки в літак: стюард здивував відповіддю

18:42

У якій онлайн-школі найкращі уроки? новини компанії

18:39

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСРВідео

Реклама
18:35

Стосунки, які не мають мабутнього: 3 ключові сигнали, які більшість ігнорує

18:33

Зберете всі компліменти: рецепт "золотої" паски, від якого не відірватися

18:21

Загроза ядерного удару РФ по країнах НАТО: розкрито сценарій відповіді США

18:12

Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

17:58

Як повернути блиск раковинам і кранам: неочікуваний засіб, що працює безвідмовно

17:56

Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

17:44

Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

17:30

Бур'яни зникнуть назавжди: один простий спосіб діє буквально на очахВідео

17:10

"Не має стопів, коли вживає": екс-дружина Остапчука повідомила про насильство

17:02

Буде великий урожай смачних ягід: чим слід підживити кущі смородини навесні

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти