Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Обговорюються різні варіанти послаблення санкцій, включно з точковими рішеннями для окремих країн.

Адміністрація Трампа розглядає послаблення нафтових санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Трамп розглядає послаблення нафтових санкцій проти Росії

Рішення пов’язане зі зростанням цін на енергоносії та дефіцитом нафти

США вже дозволили Індії тимчасово купувати російську нафту

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб стримати різке зростання світових цін на енергоносії через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три обізнані джерела.

Мета кроку та можливі наслідки

За даними агентства, такий крок може збільшити глобальні поставки нафти на тлі перебоїв з постачанням з Близького Сходу, але водночас ускладнити американські зусилля з обмеження доходів Росії від війни в Україні.

Обговорюються як широкі варіанти послаблення санкцій, так і більш точкові, зокрема можливість дозволити деяким країнам, зокрема Індії, купувати російську нафту без ризику американських штрафів чи тарифів.

Минулого тижня США вже дозволили Індії тимчасово придбати російську нафту з танкерів у морі, щоб допомогти країні впоратися з дефіцитом поставок з Близького Сходу. Нові рішення можуть бути оголошені найближчим часом.

Коментар Білого дому

Представниця Білого дому Тейлор Роджерс зазначила:

"Президент Трамп та вся його енергетична команда заздалегідь розробили чіткий план стабілізації енергетичних ринків ще до початку операції "Епічна лють" і продовжують розглядати всі реальні варіанти. Будь-яке офіційне оголошення політики надійде безпосередньо від президента або його команди."

Під час пресконференції 9 березня Дональд Трамп фактично підтвердив можливість скасування нафтових санкцій:

"Ми також скасовуємо певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. У нас є санкції проти деяких країн, але ми їх знімаємо, поки ситуація не владнається. Можливо, нам не доведеться їх знову запроваджувати."

Як ціни на нафту вплинуть на економіку РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що стабільні ціни на нафту на рівні 80–85 доларів за барель протягом другого кварталу можуть дещо покращити стан економіки Росії, але не вирішать усіх проблем. За його словами:

"Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто 'ін’єкцією допінгу', а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше."

Як писав Главред, США можуть скасувати скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Нагадаємо, що Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною "тіньового флоту" Росії.

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, які пов'язують з кіберзлочинами.

