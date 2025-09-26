Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

Зеленський попросив Трампа надати більше ракет дальньої дії та дозволити використовувати таку зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.

Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Зеленський попросив Трампа надати більше ракет

Трамп хоч і пообіцяв, але не взяв на себе зобов'язань з цього приводу

Президент США Дональд Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Києвом американської зброї дальньої дії длянанесення ударів по території Росії.

Водночас він не взяв на себе зобов'язань щодо цього під час зустрічі у вівторок, за словами високопоставленого американського чиновника та українського чиновника, пише WSJ.

Під час бесіди в кулуарах Організації Об'єднаних Націй Зеленський попросив Трампа надати більше ракет дальньої дії і дозволити використовувати таку зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.

Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, хоча обидва чиновники заявили, що президент не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони США на такі атаки.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно в російській Пензі прогриміли вибухи. У Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що українські дрони вдарили по місцевому радіозаводу.

Напередодні також Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту "Сочі".

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією Генштабу, Сили оборони України на початку серпня завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

