РФ вдарила по Україні з усіх гармат: найбільше постраждала Хмельниччина

Окупантам не дає спокою аеродром Старокостянтинова, який був обстріляний в черговий раз.

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Окупанти атакували аеродром на Хмельниччині / Колаж Главред, фото: mil.in.ua, Вкипедія

Російські окупанти за минулу добу атакували 12 областей України. Найбільше постраждала Хмельницька область, яку ворог атакував тричі.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що ціллю окупантів був аеродром Старокостянтинова.

"Була серія вибухів у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет були збиті силами ППО. Дякую їм за якісну роботу. Разом з тим, у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна у кількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та у комерційному приміщенні", - йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА.

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Крім того, в результаті ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора в Старокостянтинівській громаді. На місці події працювали 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Загоряння складу ліквідували на площі 1400 кв.м. В результаті вибуху, травми отримав працівник об'єкта.

Ракетний удар РФ по Україні 5-6 серпня

Також за минулу добу окупанти атакували Запоріжжя, є руйнування. У Донецькій області Росія за добу вбила двох цивільних і обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії, мінометів і кулеметів. Дісталося Чернігівській і Сумській областям - за минулу добу 10 разів були обстріляні прикордонні населені пункти.

Ракетні атаки на Україну

Як повідомляв Главред, російські окупанти ввечері 5 серпня випустили ракети. У всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ракети були запущені з Чорного моря.

У повітряних силах заявили, що кинджали летіли в бік Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Полтавської областей. У мережі повідомили про те, що в Хмельницькій та Житомирській областях прогриміли вибухи.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресор може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він підкреслив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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