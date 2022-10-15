"Справжній штурм!": ЗСУ луплять з усіх гармат на Херсонщині, у пропагандистів паніка

ЗСУ луплять з усіх гармат на Херсонщині, у пропагандистів паніка / Колаж Міноборони України, УНІАН

Російські пропагандисти підняли паніку через важку для армії РФ ситуацію в Херсонській області. Вони стверджують, що українська армія з самого ранку суботи, 15 жовтня, з боями пішла в контрнаступ.

"Напрямок Дудчани – Милове. Атака ВСУ. Запеклі бої. Приблизно два батальйони перейшли в наступ на оборону", – скаржаться російські окупанти.

Пропагандисти повідомляють про штурм Херсонської області / скріншот

Пропагандисти повідомляють про штурм Херсонської області / скріншот

Цю ж інформацію підтверджують і бійці Сил оборони України. Вони стверджують, що настільки інтенсивних боїв ще не бачили.

"Справжній штурм! Відтісняємо мразоту до Дніпра. ... Ще ніколи не чув стільки пострілів за одиницю часу. Ще ніколи не бачив стільки бойової техніки, включаючи АВІА. Стовбури розпечені, до Берислава – чотири населених пункти", – пише український артилерист з Херсонського напрямку.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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