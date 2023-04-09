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Рейтинг Трампа посиплеться, його "розтопчуть" і "потоплять" союзники-республіканці — Огризко

Олексій Тесля
9 квітня 2023, 16:49 оновлено 9 квітня, 17:01
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Дональда Трампа почнуть "топити" власні союзники по партії, впевнений Володимир Огризко.
Огризко, Трамп
Володимир Огризко спрогнозував політичну долю Дональда Трампа / Колаж УНІАН

Ситуацію навколо зростання рейтингу Дональда Трампа на тлі судового процесу над ним прокоментував дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Це пояснюється дуже просто - завжди ті, кого в чомусь звинувачують, перші кілька тижнів або більше, виступають в ролі жертви", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що жертва - це те, що середньостатистичний виборець сприймає як свій власний біль.

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"А оскільки Трамп каже, що це переслідування, політична помста, небажання влади США допустити його до чесних виборів, то на певному етапі його популярність дійсно може трохи зрости", — говорить він.

Разом з тим співрозмовник упевнений, що подібна ситуація зміниться найближчим часом.

"Але почекаймо пару місяців - думаю, тоді його почнуть топтати і топити власні союзники по партії. Той же Де Сантіс, ймовірно, скористається цим на всі 100 відсотків (та й не тільки він), і тоді популярність Трампа почне падати", — додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Справа Трампа

Як відомо, екс-президенту США Дональда Трампа пред'явили звинувачення за 34 пунктами, що стосуються фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

Фальсифікація ділових документів, як правило, в Нью-Йорку є звинуваченням у дрібному правопорушенні, але підвищується до рівня кримінального правопорушення з максимальним терміном ув'язнення в чотири роки, коли "намір обвинуваченого обдурити включає намір вчинити інший злочин або допомогти приховати його вчинення".

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