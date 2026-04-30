Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

Президент США розкритикував європейських союзників по НАТО, заявивши, що війна Росії проти України є насамперед проблемою Європи.

Трамп назвав причину продовження війни в Україні

Трамп розкритикував НАТО через відсутність допомоги у війні проти Ірану

Глава Білого дому розкритикував нібито виділення Україні 350 мільярдів доларів допомоги Байденом

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України продовжується через політику його попередника Джо Байдена. Він вкотре розкритикував нібито надання Києву допомоги, яку він оцінив у 350 мільярдів доларів. Про це Трамп сказав під час брифінгу, який транслював YouTube канал Білого дому.

Він розкритикував Італію та Іспанію, заявивши, що ці країни не надали достатньої підтримки, а також висловив невдоволення діями НАТО.

"Вони (ймовірно йдеться про НАТО, - ред.) займалися Україною і створили там повний розбрат. Повний хаос. Ми їм допомагали з України, хоч ми на відстані океану від України. І Байден дав їм 350 мільярдів. Це причина, чому війна триває. Але коли вони були нам потрібні — їх не було", - заявив глава Білого дому.

Трамп знову наголосив, що війна Росії проти України, на його думку, передусім є проблемою Європи, а не Сполучених Штатів.

"Нас розділяє океан. Це стосується їх (країн Європи, - ред.). Для них це ніби їхні вхідні двері", - зазначив президент США.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія може зберігати наступальний потенціал ще протягом одного-двох років, однак не має достатніх ресурсів для масштабного прориву, зокрема у напрямку Києва, заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Водночас, за інформацією ЗМІ, російська влада разом із представниками США шукає можливості для пом’якшення санкцій проти РФ, і одним із можливих інструментів у цих переговорах може бути нібито готовність Москви погодитися на перемир’я з Україною.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій ні від Кремля, ні від Вашингтона щодо ініціативи Путіна про перемир’я 9 травня.

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії.

