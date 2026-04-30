Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

Юрій Берендій
30 квітня 2026, 23:46
Президент США розкритикував європейських союзників по НАТО, заявивши, що війна Росії проти України є насамперед проблемою Європи.
Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп розкритикував НАТО через відсутність допомоги у війні проти Ірану
  • Глава Білого дому розкритикував нібито виділення Україні 350 мільярдів доларів допомоги Байденом

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України продовжується через політику його попередника Джо Байдена. Він вкотре розкритикував нібито надання Києву допомоги, яку він оцінив у 350 мільярдів доларів. Про це Трамп сказав під час брифінгу, який транслював YouTube канал Білого дому.

Він розкритикував Італію та Іспанію, заявивши, що ці країни не надали достатньої підтримки, а також висловив невдоволення діями НАТО.

"Вони (ймовірно йдеться про НАТО, - ред.) займалися Україною і створили там повний розбрат. Повний хаос. Ми їм допомагали з України, хоч ми на відстані океану від України. І Байден дав їм 350 мільярдів. Це причина, чому війна триває. Але коли вони були нам потрібні — їх не було", - заявив глава Білого дому.

Трамп знову наголосив, що війна Росії проти України, на його думку, передусім є проблемою Європи, а не Сполучених Штатів.

"Нас розділяє океан. Це стосується їх (країн Європи, - ред.). Для них це ніби їхні вхідні двері", - зазначив президент США.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія може зберігати наступальний потенціал ще протягом одного-двох років, однак не має достатніх ресурсів для масштабного прориву, зокрема у напрямку Києва, заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Водночас, за інформацією ЗМІ, російська влада разом із представниками США шукає можливості для пом’якшення санкцій проти РФ, і одним із можливих інструментів у цих переговорах може бути нібито готовність Москви погодитися на перемир’я з Україною.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій ні від Кремля, ні від Вашингтона щодо ініціативи Путіна про перемир’я 9 травня.

Інші новини:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

02:02Фронт
Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

23:46Світ
Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

22:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

Останні новини

02:02

"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

00:29

Шанси "Шахтаря" у Лізі конференцій "тануть": деталі матчу з "Крістал Пелес"

00:10

Перелив орхідеї не загрожує: проста хитрість для контрольованого зволоженняВідео

30 квітня, четвер
23:55

Журі Венеціанської бієнале-2026 пішло у відставку - яка причина і до чого тут РФ

23:46

Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
23:30

Зірка "Американського пирога" розкрила свій тижневий заробіток на OnlyFans

23:20

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповідіВідео

23:06

Як відбілити білі кросівки: три домашні способи швидко повернути білизнуВідео

22:44

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

Реклама
22:33

Гороскоп на травень для Водоліїв: кохання, переїзд і несподівані зміни

21:59

Три знаки зодіаку незабаром зіткнуться з важким випробуванням — хто вони

21:51

Секрет харизми: які дати народження вважаються наймилішими

21:48

Україна чи Росія: хто відновлюватиме "міста-привиди" Донбасу, розкрито сценарії

21:20

США і РФ обговорюють послаблення санкцій: з’явився несподіваний сценарій

21:10

Що чекає на ТЦК і коли "ухилянтам" анулюють штрафи: як зміниться мобілізація

20:58

Потужний вибух пролунав поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві - що відомоФото

20:20

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

20:15

Чим підживити огірки після пересаджування: врожай збиратимете ящиками

19:56

Усик – Верховен: колишній чемпіон світу назвав головну ваду суперника українця

19:52

Лікарі досі сперечаються: навіщо потрібні зуби мудрості і чи варто їх видалятиВідео

Реклама
19:42

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та колиВідео

19:26

Як вплине на фронт масова мобілізація в РФ: "Флеш" відповів

19:25

Дніпро виходить із "холодної зони": який день вікенду буде найтепліший

19:21

Щоб не зіпсувати смак: яку приправу в жодному разі не можна додавати в гаряче

19:16

Встигнути до червня: повний список культур, які треба посадити в травні

19:10

Розмова Трампа з Путіним: Невзлін назвав сигнал та ризик для УкраїниПогляд

19:07

Samsonite — бренд, якому довіряють мандрівники вже понад 100 років новини компанії

18:37

Просування РФ та зачистка ЗСУ: як змінилася лінія фронту — DeepState

18:24

Рідкісний випадок: у США зловили унікального двоколірного лобстераВідео

18:20

Умова Росії для перемир'я у війні: Зеленський розповів, що хоче Кремль від Заходу

18:19

Пілот розповів, чому багатьом страшно літати: що турбує пасажирів

18:15

Навіщо змішувати лавровий лист із содою: несподіваний ефект простих продуктів

17:55

Мало хто знає: чому насправді тюльпани не дають квітів і як змусити їх зацвісти

17:25

"Можливо, це зміниться": Шарліз Терон відмовилася жити з чоловіками

17:24

Мадяр поставив Україні ультиматум, щоб розблокувати вступ в ЄС - ЗМІ

17:17

"Сильно посварилися": Оля Фреймут покарала відомого продюсера

17:15

На кого чекає місяць сюрпризів, грошей та важливих рішень: гороскоп на травень 2026Відео

17:15

Літо без комарів: як захистити подвір’я та дім від небезпечних кровососів

17:11

Українці можуть залишитись без води і каналізації: які регіони в зоні ризику, список

17:04

Що хоче сказати кішка чи собака, хитаючи головою: чи варто хвилюватися

Реклама
16:51

Штормове попередження помаранчевого рівня: на Тернопільщині очікується негода

16:50

Як сказати "изобилие" та "безделушка" українською: більшість не здогадується

16:30

Гривня раптово виросла: новий курс валют на 1 травня

16:22

Фінансові сюрпризи та нові знайомства: травень готує одному знаку великі зміниВідео

16:16

Кому 1 травня молитися про захист від недобрих людей: яке церковне свято

16:12

Як "підтягнути" обличчя простою зачіскою: вічно молода Енн Хетеуей розкрила секретВідео

16:04

Зникає з полиць на очах: українці масово скуповують одну крупу, які ціни

15:58

Корисне й смачне, як мед: як приготувати варення з кульбаб - перевірений рецепт

15:51

Станеться найближчими днями: "гість із майбутнього" вразив своїм пророцтвомВідео

15:48

Львівщину розігріє до +16: коли прийде справжнє потепління

