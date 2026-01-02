Дочку зірки "Люди в чорному" знайшли мертвою в Новий рік - що сталося

Ви дізнаєтеся:
Учора, 1 січня, в готелі Сан-Франциско Fairmont була знайдена Вікторія Джонс - дочка відомого актора Томмі Лі Джонса. Як повідомляє Daily Mail, причина смерті Вікторії залишається загадкою.
За повідомленнями ЗМІ, у четвер Пожежна служба Сан-Франциско відреагувала на виклик про медичну допомогу. Після прибуття на місце події екстрені служби констатували смерть Вікторії.
Як повідомляють інсайдери видання, дочку зірки знайшли на 14 поверсі готелю. Одна з відвідувачок припустила, що дівчина п'яна і повідомила про це персоналу. Коли працівники готелю зрозуміли, що Вікторія не реагує, вони негайно провели серцево-легеневу реанімацію і викликали швидку. Що цікаво, на тілі дочки Томмі Лі Джонса не було слідів боротьби або ознак самогубства. Також на місці події поліція не знайшла предметів для вживання наркотиків. Невідомо й те, як Вікторія потрапила в будівлю готелю.
Хто така Вікторія Джонс
Вікторія Кафка Джонс - дочка актора Джонса і його другої дружини Кімберлі Клафлі, з якою він був одружений з 1981 по 1996 рік. Вона рано почала акторську кар'єру: ще в дитинстві дебютувала в кіно, з'явившись у фільмі батька "Люди в чорному 2", а пізніше знялася в епізоді серіалу "Пагорб одного дерева" і у вестерні "Три поховання Мелькіадеса Естради". В останні роки життя Вікторія часто супроводжувала батька на світських заходах і червоних доріжках.
