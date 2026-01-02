Дочку зірки "Люди в чорному" знайшли мертвою в Новий рік - що сталося

Дочка Томмі Лі Джонса була знайдена без ознак життя.

https://glavred.net/stars/doch-zvezdy-lyudi-v-chernom-nashli-mertvoy-v-novyy-god-chto-proizoshlo-10728824.html Посилання скопійоване

Смерть дочки Томмі Лі Джонса / колаж: Главред, фото: imdb.com

Ви дізнаєтеся:

Вікторія Джонс померла

Причина смерті дочки Томмі Лі Джонса

Учора, 1 січня, в готелі Сан-Франциско Fairmont була знайдена Вікторія Джонс - дочка відомого актора Томмі Лі Джонса. Як повідомляє Daily Mail, причина смерті Вікторії залишається загадкою.

За повідомленнями ЗМІ, у четвер Пожежна служба Сан-Франциско відреагувала на виклик про медичну допомогу. Після прибуття на місце події екстрені служби констатували смерть Вікторії.

відео дня

Причина смерті дочки Томмі Лі Джонса / фото: imdb.com

Як повідомляють інсайдери видання, дочку зірки знайшли на 14 поверсі готелю. Одна з відвідувачок припустила, що дівчина п'яна і повідомила про це персоналу. Коли працівники готелю зрозуміли, що Вікторія не реагує, вони негайно провели серцево-легеневу реанімацію і викликали швидку. Що цікаво, на тілі дочки Томмі Лі Джонса не було слідів боротьби або ознак самогубства. Також на місці події поліція не знайшла предметів для вживання наркотиків. Невідомо й те, як Вікторія потрапила в будівлю готелю.

Томмі Лі Джонс фільми / фото: imdb.com

Хто така Вікторія Джонс

Вікторія Кафка Джонс - дочка актора Джонса і його другої дружини Кімберлі Клафлі, з якою він був одружений з 1981 по 1996 рік. Вона рано почала акторську кар'єру: ще в дитинстві дебютувала в кіно, з'явившись у фільмі батька "Люди в чорному 2", а пізніше знялася в епізоді серіалу "Пагорб одного дерева" і у вестерні "Три поховання Мелькіадеса Естради". В останні роки життя Вікторія часто супроводжувала батька на світських заходах і червоних доріжках.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що після закінчення виходу в ефір шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк не перестає інтригувати шанувальників реаліті. У соцмережах з'явилися кадри актора з Карпат, де його сфотографували з конкуренткою Надін Головчук.

Також переможниця 14-го сезону "Мастер Шеф" Наталія Нікішина несподівано з'явилася на фотографіях у військовій формі. Найголовнішим звершенням 2025 року дівчина виділила проходження військової підготовки.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред