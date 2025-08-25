Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

Володимир Зеленський заявив, що пропозиції Росії про припинення окупації в обмін на здачу частини українських територій не можна назвати поступками.

Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

"Поступки" Росії щодо територій України насправді не є поступками

Зустріч президентів України та РФ залежить від позиції США та Росії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем наголосив, що заяви російської влади про можливе припинення окупації України в обмін на здачу Донецької та Луганської областей не можна вважати поступками. Про це повідомляє УНІАН.

"Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну - є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює і не мають відповідних спроможностей", - сказав Зеленський. відео дня

Він підкреслив, що сама дискусія на цю тему суперечить міжнародному праву.

Коли може відбутись зустріч Зеленського та Путіна

За його словами, терміни проведення зустрічі лідерів залежать від позиції Росії та Сполучених Штатів.

Зеленський нагадав, що саме США ще 7 березня запропонували припинення вогню, і Україна підтримала це без жодних умов, чим здивувала Москву, яка згодом почала шукати нові приводи для продовження війни.

Він також підкреслив, що українська сторона виступає за тишу і припинення вбивств, і якщо Росія відмовиться від домовленостей, США мають зробити рішучі кроки для зупинення Путіна.

Як Путін використовує Трампа проти Зеленського

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін може погодитися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським лише за умови присутності президента США Дональда Трампа. Водночас така зустріч, на думку експертів, принесе вигоду насамперед Кремлю. Про це в інтерв’ю Главреду заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Він нагадав, що Путін неодноразово наголошував на небажанні вести діалог із Зеленським, вважаючи його "нелегітимним президентом".

"Якщо ж у цій зустрічі бере участь Трамп, який фактично виступає посередником і не чинить тиску, то Зеленський на такій зустрічі не зможе впливати на Путіна. Така зустріч, найімовірніше, не призведе до результату, але дасть змогу Путіну "записати" собі ще один успіх для внутрішньої аудиторії, заявивши, що він зробив велику дружню послугу Трампу, зустрівшись із Зеленським, сподіваючись на мир, який би гарантував якраз припинення жахливої агресії проти Російської Федерації, яку організувала Україна як "маріонетка" Заходу. При цьому Росія зможе стверджувати, що "нічого не домоглася Україна, тому що вона не хоче бачити свого щастя", - сказав Морозов.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні інструменти, здатні сприяти мирному врегулюванню війни між Росією та Україною. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Спецпредставник США Кіт Келлог висловив надію, що вже наступний День незалежності Україна відзначатиме в атмосфері миру й безпеки.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, наприкінці цього тижня запланована зустріч представників Києва та Вашингтона, де обговорюватимуть можливості подальших переговорів із Росією.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

