Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

Юрій Берендій
25 серпня 2025, 17:02оновлено 25 серпня, 18:06
433
Володимир Зеленський заявив, що пропозиції Росії про припинення окупації в обмін на здачу частини українських територій не можна назвати поступками.
Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ
Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • "Поступки" Росії щодо територій України насправді не є поступками
  • Зустріч президентів України та РФ залежить від позиції США та Росії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем наголосив, що заяви російської влади про можливе припинення окупації України в обмін на здачу Донецької та Луганської областей не можна вважати поступками. Про це повідомляє УНІАН.

"Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну - є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює і не мають відповідних спроможностей", - сказав Зеленський.

відео дня

Він підкреслив, що сама дискусія на цю тему суперечить міжнародному праву.

Коли може відбутись зустріч Зеленського та Путіна

За його словами, терміни проведення зустрічі лідерів залежать від позиції Росії та Сполучених Штатів.

Зеленський нагадав, що саме США ще 7 березня запропонували припинення вогню, і Україна підтримала це без жодних умов, чим здивувала Москву, яка згодом почала шукати нові приводи для продовження війни.

Він також підкреслив, що українська сторона виступає за тишу і припинення вбивств, і якщо Росія відмовиться від домовленостей, США мають зробити рішучі кроки для зупинення Путіна.

Як Путін використовує Трампа проти Зеленського

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін може погодитися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським лише за умови присутності президента США Дональда Трампа. Водночас така зустріч, на думку експертів, принесе вигоду насамперед Кремлю. Про це в інтерв’ю Главреду заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Він нагадав, що Путін неодноразово наголошував на небажанні вести діалог із Зеленським, вважаючи його "нелегітимним президентом".

"Якщо ж у цій зустрічі бере участь Трамп, який фактично виступає посередником і не чинить тиску, то Зеленський на такій зустрічі не зможе впливати на Путіна. Така зустріч, найімовірніше, не призведе до результату, але дасть змогу Путіну "записати" собі ще один успіх для внутрішньої аудиторії, заявивши, що він зробив велику дружню послугу Трампу, зустрівшись із Зеленським, сподіваючись на мир, який би гарантував якраз припинення жахливої агресії проти Російської Федерації, яку організувала Україна як "маріонетка" Заходу. При цьому Росія зможе стверджувати, що "нічого не домоглася Україна, тому що вона не хоче бачити свого щастя", - сказав Морозов.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні інструменти, здатні сприяти мирному врегулюванню війни між Росією та Україною. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Спецпредставник США Кіт Келлог висловив надію, що вже наступний День незалежності Україна відзначатиме в атмосфері миру й безпеки.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, наприкінці цього тижня запланована зустріч представників Києва та Вашингтона, де обговорюватимуть можливості подальших переговорів із Росією.

Інші новини:

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський мирне врегулювання мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

18:24Війна
Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

17:55Війна
Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

17:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвіту

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвіту

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона зараз

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона зараз

Останні новини

18:24

Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

17:59

Діти будуть в захваті: рецепт хрусткої і соковитої курки, крутіше нагетсів

17:55

Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

17:48

"Цвинтар не для того": чи обов’язково нести сніданок на 2-й день після похорону на могилуВідео

17:40

Що ніколи не можна робити з пилососом - українців попередили про популярну помилку

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
17:33

Прийде багатство і благополуччя: що потрібно принести в дім 26 серпня, прикмети

17:18

Що вийде, якщо заморозити кефір: блогерка показала неочікуваний результат

17:02

Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

16:55

"Шоковий" прогноз: розкрито головні ризики різкого подорожчання долара

Реклама
16:47

Третій за тиждень: винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски

16:34

"Трамп має ще багато карт": посол США при НАТО зробив заяву щодо миру в Україні

16:30

Навіщо опускати троянди у кип'яток: лайфхак від флориста, який врятує букет

16:01

Кішка схитрувала, виконуючи поради ветеринара, і стала зіркою в МережіВідео

15:52

Що означає білий трикутник на дорозі: незвичний знак збив з пантелику водіївВідео

15:49

Підрив Каховської ГЕС: яка загроза почала "викидатися" на землі України

15:43

"Зрада України": новий президент Польщі зробив скандальний "подарунок Путіну"

15:39

Як правильно чистити цибулю: шеф-кухар розповів хитрість, про яку знають одиниці

15:31

Трамп і Путін провели переговори про "новий світовий порядок": що чекає на Україну

15:06

Таємницю колишньої Путіна розкрито: що приховує ексдружина диктатора

15:05

У Трампа розповіли про ймовірні терміни завершення війни й назвали важливу умовуВідео

Реклама
14:53

РФ намагається зірвати підготовку України до зими: Зеленський зробив заяву

14:17

"Це принципово": президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українцям

14:05

"Будемо мати базовий план": Зеленський анонсував зустріч з командою Трампа

13:58

Різкий стрибок вниз: в Україні обвалилися ціни на базові продукти

13:51

"Далеко не заїдемо": ексглава МЗС про сумний прогноз щодо гарантій для УкраїниВідео

13:48

Тіна Кароль прокоментувала материнство Лесі Нікітюк - ведуча не стрималасяВідео

13:40

Де два лебеді на фото: тільки найуважніший помітить їх за 5 секунд

13:35

Знають лише одиниці: яка звичка буквально "вбиває" батарею смартфона

13:26

"На псячому": Лілія Подкопаєва розкрила правду про куму Ані Лорак

12:51

Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді з'явився законопроєкт, подробиці

12:49

Китай зробив остаточну заяву щодо відправки миротворців в Україну

12:49

"Нелегітимність" Зеленського: Сибіга жорстко відповів на нову маячню Лаврова

12:38

Негативна енергетика: які речі з секонд-хенду "висмоктують" гроші з дому

12:17

Буде найхолодніший день: українців попередили про температуру +4 і назвали дату

12:13

Коли чекати ракетного удару: РФ запускає "Калібри" по Україні майже за розкладом

12:06

"Продажна": Настю Каменських викрили за огидний вчинок

11:58

Як очистити мікрохвильовку лише за 5 хвилин: дешевий, але дуже ефективний спосібВідео

11:52

Ціни підскочили на 53% за рік: в Україні рекордно подорожчала улюблена ягода

11:36

Шабунін приховав будинок у США вартістю понад 1 млн доларів, – ЗМІ

11:24

Китайський гороскоп на завтра 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Реклама
11:20

Вже в вересні українцям "прилетить" надбавка до пенсії: кому і скільки нарахують

11:15

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадуєтьсяВідео

11:12

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

10:56

Довгий Нептун б'є на 1000 км: перші кадри нової української крилатої ракети

10:49

Львів замерз: градусники показали екстремальний мінімум

10:48

Які речі покійного не варто залишати вдома - прикмети й думка священниківВідео

09:57

"Україна сама шкодить": Словаччина погрожує перекрити Києву постачання дизеля

09:54

Що з собою робить зрадниця Ані Лорак насправді – деталі

09:34

Київ і Будапешт обмінялися колючими заявами через "Дружбу"

09:26

В РФ заговорили про модернізацію ядерного щита через "колосальні загрози" - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти