"Будемо мати базовий план": Зеленський анонсував зустріч з командою Трампа

Руслана Заклінська
25 серпня 2025, 14:05оновлено 25 серпня, 14:41
Україна упродовж тижня зустрічатиметься з представниками США для напрацювання плану гарантій безпеки.
'Будемо мати базовий план': Зеленський анонсував зустріч з командою Трампа
Українська та американська команди матимуть зустріч в кінці тижня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

  • Наприкінці тижня відбудеться зустріч представників України та США
  • Найближчим часом може з’явитися базовий план гарантій безпеки
  • Україна хоче зрозуміти, чи готова Росія до двосторонніх та тристоронніх переговорів

Наприкінці цього тижня відбудеться зустріч представників України та США. На ній обговоряться можливості майбутніх переговорів із Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві 25 серпня.

За словами Зеленського, вже відбулося кілька зустрічей й найближчим часом діалог буде продовжено. Зокрема, запланована зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

"Сьогодні буде зустріч з Келлогом (спецпредставником Трампа - Главред) на продовження цієї тематики - розвиток щодо підготовки можливих майбутніх зустрічей з російською стороною. У кінці тижня буде зустріч української і американської команд - тих людей, про яких ви сказали, або частини тих людей (йдеться про спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, держсекретаря США Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса - Главред). Буде впродовж тижня багато роботи", - розповів він.

Президент також заявив, що 24 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак розмовляв з держсекретарем Рубіо та іншими партнерами, а сьогодні очікується обговорення між українським військовим керівництвом і представниками США. Крім того, у середу має відбутися зустріч у форматі NSA meeting.

"Мені здається, що ми будемо мати план, базовий план щодо гарантій безпеки. Я думаю, що для деталей ще потрібен час. Після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові (росіяни - Главред) на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів - двостороння, а потім тристороння зустріч", - зазначив Зеленський.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії для України / Інфографіка: Главред

В чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Заява спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про нібито готовність Володимира Путіна надати Україні гарантії безпеки викликала сумніви серед експертів. Аналітик Володимир Горбач наголосив, що концепція "НАТО без НАТО" не здатна забезпечити реальний захист.

"стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії та самостійно визначати, у який спосіб надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним чи навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - пояснив Горбач в інтерв'ю Главреду.

Також він зауважив, що Віткофф не є експертом з міжнародного права, тож його слова могли бути передані чи витлумачені неправильно, створивши ефект "зіпсованого телефону".

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Україні авіаційну підтримку в рамках потенційної мирної угоди з Росією, однак відправка американських військових в Україну не розглядається.

Тим часом європейські лідери обговорюють можливість запровадження нових гарантій безпеки для Києва. За даними Bloomberg, ініціатива належить прем’єр-міністру Італії Джорджії Мелоні. Згідно з пропозицією, союзники України зобов’язані будуть протягом 24 годин ухвалити рішення про надання військової допомоги у випадку повторного нападу Росії.

Видання The Times опублікувало матеріал, у якому розглядає чотири можливі сценарії стримування агресії РФ у майбутньому.

У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова погодитися на гарантії безпеки для України лише за умови, що їх забезпечуватимуть спільно Китай, США та низка європейських країн.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль фактично вимагає права вето на будь-які домовленості щодо безпеки України. Це, на їхню думку, є спробою зірвати координацію між США, європейськими союзниками та Києвом у питанні встановлення довгострокового миру.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський війна Росії та України гарантії безпеки
