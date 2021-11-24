Трагедія в Уокешо: зросла кількість жертв наїзду авто на учасників параду, загинув 8-річний хлопчик

Різдвяний парад в Уокешо обернувся трагедією / Фото Reuters

У США зросла кількість жертв трагедії на різдвяному параді в місті Уокешо, штат Вісксонсін. На даний момент відомо про шістьох загиблих.

У вівторок, 23 листопада, в лікарні від отриманих внаслідок наїзду травм помер восьмирічний Джексон Спаркс, передає The Associated Press. Хлопчик спостерігав за парадом разом з братом, який все ще перебуває в медзакладі.

Раніше повідомлялося про п'ять жертв наїзду позашляховика на учасників параду. Їм від 52 до 81 року. Загинули в тому числі члени клубу бабусь, що тансцюють, і службовець банку. Постраждали 62 людини, серед яких багато дітей.

39-річному водієві позашляховика Дарреллу Бруксу пред'явили низку звинувачень, зокрема, в п'яти умисних вбивствах першого ступеня. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Під час першого судового засідання у цій справі Брукс "плакав, схилившись, майже поклавши голову на коліна". Суддя залишив його під арештом під заставу в розмірі 5 мільйонів доларів. Наступне слухання призначено на 9:15 ранку 14 січня.

Як повідомляв Главред, 21 листопада автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Уокешо.

Очевидці розповідали, що водій не намагався уповільнити рух або зупинитися. Правоохоронці вважають, що підозрюваний не знав нікого із загиблих і постраждалих учасників параду. Інцидент також не є терористичним актом.

За кілька хвилин до смертельної аварії на Брукса поскаржилися через сімейний конфлікт. Він якраз залишив місце події.

Менше двох тижнів тому американця звільнили з-під арешту під заставу в тисячу доларів. Його звинувачували в навмисному наїзді на жінку.

Брукс також потрапив у поле зору поліцейських в 2020 році, коли під час сварки відкрив вогонь. Тоді під час арешту у чоловіка виявили вкрадений пістолет і три пігулки и метамфетамінів.

Загалом, з 1999 року йому пред'являли звинувачення в скоєнні злочинів 16 разів.

Як повідомляв Главред, у Львові 20 листопада на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталася жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.

Пізніше водія маршрутки затримали. Він був тверезий, пояснити свій вчинок не міг. Колеги водія кажуть, чоловік адекватний та врівноважений. До цього жодної ДТП не скоював, на цьому маршруті працює близько двох років.

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