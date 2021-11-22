"Всюди летіли тіла": авто протаранило натовп на різдвяному параді, загинули діти

Смертельна ДТП у Вісконсині забрала життя дітей / Фото Reuters

Увечері в неділю, 21 листопада, в американському штаті Вісконсін автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Уокешо.

Близько 16:39 за місцевим часом червоний позашляховик протаранив бар'єри і виїхав на проїжджу частину, де проходив парад, передає CNN.

Внаслідок аварії постраждали понад два десятки людей, пише ABC News.

Є загиблі, їхня кількість не уточнюється. Серед жертв - діти, повідомив глава поліції штату Деніел Томпсон, передає Fox News.

З місця події в шість лікарень госпіталізували 11 дорослих і 12 дітей.

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"Безліч людей підкинуло в повітря. Він (автомобіль, - ред.) вдарив безліч людей, всюди летіли тіла", - розповів 19-річний місцевий житель Брайден Ковальські, який перебував на параді зі своєю сім'єю.

ДТП у Вокешо / Фото Reuters

За словами хлопця, разом з матір'ю він намагався допомогти постраждалим.

"Можна було побачити фрагменти мізків. Було чимало людей зі зламаними кінцівками, наприклад, зі зламаними ногами, багато хто кричав. Це було жахливо", - сказав Ковальські.

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Офіцер поліції, який перебував на місці події, відкрив вогонь по автомобілю підозрюваного. Правоохоронці затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування.

Як повідомляв Главред, у Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталася жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.

Пізніше водія маршрутки затримали. Він був тверезий, пояснити свій вчинок не може. Колеги водія кажуть, чоловік адекватний та врівноважений. До цього жодної ДТП не скоював, на цьому маршруті працює близько двох років.

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