Трагедія на параді в США: 5 жертв і понад 40 поранених, серед них - маленькі дівчатка і бабусі

Трагедія в Уокешо сталася 21 листопада, постраждали діти / Фото Reuters

У неділю, 21 листопада, в американському штаті Вісконсін автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Уокешо. В результаті п'ятеро людей загинули і понад 40 - дістали травми. У поліції міста повідомили, що дані про жертв і постраждалих можуть змінитися.

Як повідомив начальник поліції Уокешо Ден Томпсон, підозрюваного у скоєнні наїзду на людей затримали. Він перебуває під вартою, а автомобіль був знайдений після інциденту приблизно в 20 милях (32 км) на захід від Мілуокі, передає Reuters.

За словами Томпсона, поки що невідомо, чи був цей інцидент пов'язаний з тероризмом.

На відео, яке потрапило в Мережу, видно як червоний позашляховик на швидкості проїжджає через парад. Автомобіль збив десятки людей.

Офіцер поліції, який знаходився на місці пригоди, вистрілив в автомобіль, намагаючись його зупинити.

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Зазначається, що за кермом перебував раніше судимий 39-річний активіст BLM Даррелл Брукс, його вже затримали.

Даррелла Брукса затримали

Довідка. Black Lives Matter (BLM) - громадський рух, що виступає проти расизму й насильства щодо чорношкірих, особливо проти поліцейського насильства.

Очевидці трагедії розповідають, що позашляховик мчав через різдвяний парад в Уокешо на повній швидкості.

"Потім я почав чути крики людей", - розповів один зі свідків.

Різдвяний парад в Уокешо протаранила автівка / Фото Reuters

Інший свідок каже, що позашляховик рухався зі швидкістю близько 40 миль/год ( 64 км/год), коли він врізався в натовп.

"Коли ми поверталися між будівлями, ми побачили, що водій позашляховика просто натиснув на педаль і на повній швидкості мчав маршрутом параду. А потім ми почули гучний хлопок і просто оглушливі крики людей, яких збила автівка", - зазначив чоловік.

Поранення отримали і дорослі, і діти. Зокрема, постраждали дівчатка від 9 до 15 років - учасниці танцювальної групи.

Дитяча лікарня Вісконсіна повідомила, що станом на 8 годину вечора туди надійшли 15 пацієнтів, при цьому про смертельні випадки на той момент не повідомлялося.

Один з очевидців розповів, що водій також збив групу "Танцюючі бабусі".

Як повідомляв Главред, 19 грудня 2016 року у Берліні стався теракт за участю вантажівки, що наїхала на натовп людей на різдвяному ярмарку. В результаті 12 людей загинули ще 48 - постраждали. Трагедія сталася на різдвяному ярмарку, що проходив біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма.

У Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталася жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.

Пізніше водія маршрутки затримали. Він був тверезий, пояснити свій вчинок не міг. Колеги водія кажуть, чоловік адекватний та врівноважений. До цього жодної ДТП не скоював, на цьому маршруті працює близько двох років.

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