Протягнув труп через усе місто: приголомшливі подробиці смертельної аварії з черницями у Львові

Моторошна ДТП сталася вранці 20 листопада / поліція Львівської області

20 листопада у Львові затримали водія маршрутки, який після наїзду на двох жінок у центрі міста не кинувся надавати їм допомогу, а рушив далі. І потягнув за собою одну з постраждалих. Вона загинула.

Як з'ясувалося пізніше, загиблою виявилася 48-річна черниця латинського кафедрального собору Львова Ольга Дуплеца. Інша потерпіла – теж черниця. Відомо, що сестри йшли на ранкове богослужіння, коли на пішохідному переході їх знесла маршрутка №138.

За даними поліції, водій маршрутки після аварії продовжував рухатися по маршруту. У салоні автобуса знаходилися пасажири. Їх особи поліція встановлює, щоб викликати на допит. Тіло черниці зачепилося одягом за низ маршрутки і випало тільки на іншому кінці міста, на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона.

Водія маршрутки вже оглянули. Він був тверезий, пояснити свій вчинок не може. Колеги водія кажуть, чоловік адекватний та врівноважений. До цього жодної ДТП не скоював, на цьому маршруті працює близько двох років, мовиться в сюжеті ТСН.

У понеділок водієві маршрутки оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 8 років в'язниці.

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ДТП з дітьми в Харкові

Дорожня подія трапилася 11 листопада на харківському проспекті Науки. Автомобіль Toyota Land Cruiser їхав на червоне світло та збив на пішохідному переході школярів – хлопчика та дівчинку. При цьому водій зупинився не відразу, а продовжив рух, попри застряглого під машиною дитини.

Водія, 34-річного чоловіка, затримано. Встановлено, що в момент аварії чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 340 тисяч гривень.