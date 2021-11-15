Єпископу від удару відірвало ногу: з'явилися подробиці страшної смертельної ДТП у Луцьку

ДТП у Луцьку / Нацполіція

У центрі Луцька сталося страшне смертельне ДТП. П'яний водій на добре освітленій вулиці збив пішохода.

Автомобіль на великій швидкості занесло на тротуар. Там же проходив 60-річний чоловік. Від отриманих травм він помер у лікарні. Водій після наїзду намагався втекти.

Як повідомляє ТСН, за кілька метрів від місця аварії його наздогнали патрульні та випадкові перехожі.

"Водія перевірили і на місці події, і в наркодиспансері - у нього була перевищена в шість разів норма алкоголю в крові", - зазначили в поліції.

60-річного перехожого у вкрай важкому стані доставили в лікарню. Від удару автомобіля чоловікові майже відірвало ногу і він втратив багато крові.

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Врятувати потерпілого медикам не вдалося. Через кілька годин він помер. З'ясувалося, що це відомий на Волині священик Олег Ведмеденко. Він був єпископом Волинським і Галицьким української Апостольської Православної церкви.

Водій затриманий. Відомо, що він з Луцька і йому 22 роки. Чоловік раніше вже мав проблеми з законом через незаконну торгівлю та напад на працівників муніципальної варти.

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За ДТП у стані алкогольного сп'яніння водієві загрожує до десяти років ув'язнення. Запобіжний захід йому обиратимуть завтра. Загиблого священика поховають на території церкви, де він служив.

Як повідомляв Главред, ввечері в неділю, 14 листопада, в Києві сталася смертельна ДТП - водієві автомобіля KIA, який працював у службі таксі Uber, стало погано. Він знепритомнів за кермом. В результаті транспортний засіб відкинув на узбіччя. В цей час в салоні перебувала пасажирка.

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