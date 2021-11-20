Врізався в трамвай і протаранив стовп: українець загинув у страшній ДТП у Польщі

У Польщі українець загинув внаслідок ДТП / slaska.policja.gov.pl

У Польщі українець загинув в ДТП за кермом вантажівки, врізавшись у трамвай, після чого його авто протаранило стовп.

Трагедія сталася в п'ятницю, 19 листопада. Загиблим виявився 41-річний громадянин України, повідомляє поліція Сілезького воєводства.

Заробітчанин потрапив в аварію за кермом вантажного Volkswagen. В результаті ДТП також є постраждалі.

У повідомленні підкреслюється, що водій Volkswagen невдало звернув вліво, що закликало до зіткнення з трамваєм.

"Незважаючи на реанімацію, рятувальникам не вдалося відновити життєдіяльність водія автомобіля, яким виявився 41-річний громадянин України", - йдеться в повідомленні.

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/ slaska.policja.gov.pl

В аврії також постраждав водій трамвая і два пасажири громадського транспорту. Зараз вони знаходяться в госпіталі.

На даний момент слідчі зі Свентохловиць з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

/ slaska.policja.gov.pl

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві вантажівка врізалася в трамвай з пасажирами - в результаті ДТП виникла тягучка.

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