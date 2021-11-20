Врізався в трамвай і протаранив стовп: українець загинув у страшній ДТП у Польщі

Водій-українець невдало звернув на повороті, що призвело до зіткнення з трамваєм.
У Польщі українець загинув в ДТП за кермом вантажівки, врізавшись у трамвай, після чого його авто протаранило стовп.
Трагедія сталася в п'ятницю, 19 листопада. Загиблим виявився 41-річний громадянин України, повідомляє поліція Сілезького воєводства.
Заробітчанин потрапив в аварію за кермом вантажного Volkswagen. В результаті ДТП також є постраждалі.
У повідомленні підкреслюється, що водій Volkswagen невдало звернув вліво, що закликало до зіткнення з трамваєм.
"Незважаючи на реанімацію, рятувальникам не вдалося відновити життєдіяльність водія автомобіля, яким виявився 41-річний громадянин України", - йдеться в повідомленні.
В аврії також постраждав водій трамвая і два пасажири громадського транспорту. Зараз вони знаходяться в госпіталі.
На даний момент слідчі зі Свентохловиць з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві вантажівка врізалася в трамвай з пасажирами - в результаті ДТП виникла тягучка.
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