'Тільки початок': Жданов шокував заявою про розширення операції в Курській області

Операція в Курській області має потенціал для розширення. Російські воєнкори вже активно "теревенять" про цю можливість. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.
"З військового погляду, що ширша смуга наступу (не глибша, а саме ширша), то легше її буде утримувати, тому що вся логістика тоді йтиме з нашої території. Близькість плеча підвозу забезпечує хорошу боєздатність частин, тому для нас такий варіант був би оптимальним", - пояснив експерт.
Жданов навів приклад з Куп'янського напрямку, де російські окупанти мають вигідну позицію завдяки близькості до основних баз у Валуйках Бєлгородської області і окупованій Луганській області. За його словами, події на Курщині є лише початком масштабнішої операції.
"Загалом, я думаю, що розширення операції в Курській області все-таки буде. Поточні події - не апофеоз цієї операції, а тільки початок. Лише один з етапів", - додав військовий експерт.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Криза в Курській області РФ - головне
Нагадаємо, 6 серпня, росіяни поскаржилися на прорив кількох механізованих колон у прикордоння РФ в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в боях в Курській області.
Російський диктатор Володимир Путін назвав кризу в Курській області "масштабною провокацією". У конфлікті він безпідставно звинуватив Україну.
Як повідомляв Главред, 7 серпня, представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням щодо подій у Курській області. Він зазначив, що Вашингтон не має даних щодо кризи в РФ і зосередиться на тому, щоб ЗСУ мали те, що їм потрібно для захисту.
Ввечері 9 серпня у трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО) нібито черезе "загрозу" зі сторони України. Режим КТО запровадили у Брянській, Бєлгородській і Курській областях.
Також 9 серпня президент Зеленський натякнув на ситуацію у Курській області, зазначивши, що українські військові активно виконують свої завдання і поповнюють обмінний фонд. Останні три дні ці дії стали особливо результативними.
У суботу, 10 серпня стало відомо, що Росія перемістила підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення російських військ на цьому напрямку.
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