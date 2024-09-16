Токаєв переконував Шольца у 'непереможності' Росії і 'топив' за план Китаю

Казахстан дав зрозуміти, що підтримує російсько-китайський план "зупинення" війни — тобто заморозку бойових дій.

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Шольц прибув до Казахстану / Колаж Главреда. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який своєю поведінкою щодо кремлівського диктатора Володимира Путіна давав неоднозначні сигнали і для РФ, і для України, у понеділок, 16 вересня, остаточно визначився з політичною позицією — намагався переконати канцлера ФРН Олафа Шольца у "непереможності" країни-агресорки Росії.

У заяві пресслужби Токаєва вказується, що питання російсько-українською війни у розмові першим порушив саме німецький глава.

Токаєв назвав "фактом", що у військовому сенсі Росія нібито "непереможна".

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"Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства, і, насамперед, для усіх країн, залучених у російсько-український конфлікт", — сказав Токаєв.

Казахський президент стверджує, що "хороший шанс" для досягнення перемирʼя було упущено з відмовою підписати Стамбульські домовленості.

"Але можливість для досягнення миру все ще імовірна", - додав він.

Для цього, уточнив Токаєв, "треба уважно розглянути мирні ініціативи різних держав і прийти до рішення зупинити бойові дії".

Союзник Путіна очевидно підтримав "мирний план" Китаю та Бразилії, який просто передбачає заморозку бойових дій з легітимізацією за Росією окупованих територій.

При цьому Токаєв почав нахвалювати, який же "мир" з Росією вибудував Казахстан — "найбільш протяжний демілітаризований сухопутний кордон", "співробітництво у рамках стратегічного партнерства і союзництва".

Також він додав, що у Казахстані "зі щирою симпатією ставляться до українського народу і його самобутньої культури".

"Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати у Києві", — уточнив казахський президент.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Переговори з Росією - що пропонують Китай і Бразилія

Як писав Главред, Китай із Бразилією пропонують провести мирну конференцію, яку потенційно могли б визнати як Росія, так і Україна.

Китайці та бразильці погодили так званий документ із шести пунктів "для врегулювання української кризи". Засудження злочинів Москви та виведення російських військ з України там немає.

При цьому Китай стверджує, що так званий консенсус Китаю та Бразилії - план щодо врегулювання війни в Україні - нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський розкритикував позицію уряду Луїса Інасіо Лула да Сілви щодо війни, яку розпочала країна-агресор Росія. В інтерв’ю з Metrópoles він заявив, що позиція Бразилії виглядає досить "проросійською".

"У мене була хороша розмова з президентом Лулою, і я думав, що він мене зрозумів. Я був вдячний зустрічі з ним, і я був дуже відкритим, абсолютно відкритим. Я думав, ви побачите на своєму досвіді розуміння того, що відбувається, а не лише політичне умиротворення", - наголосив Зеленський.

Саму пропозицію врегулювання війни від Китаю та Бразилії президент назвав деструктивною політичною заявою, тим паче, що консультацій з Києвом щодо неї не було.

Пекін взяв до уваги заяву української сторони, але продовжить діяти на основі саме цієї мирної ініціативи, відповіли у КНР.

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