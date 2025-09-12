Рус
На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

Сергій Кущ
12 вересня 2025, 22:17
Наші захисники проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців.
ЗСУ вдалося зробити неможливе
ЗСУ вдалося зробити неможливе / Колаж Главред, фото: скріншот, 93 ОМБА

Російські окупанти не полишають спроб наступати на Донеччині, але українські штурмовики на цій ділянці фронту проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців.

Як повідомив начальник Управління Штурмових підрозділів Валентин Манько, за два тижні вдалося зробити те, що ще недавно здавалося неможливим.

"Зусиллями 33-ї та 425-ї ОШП, у взаємодії з 1-м ОШП, 24-м та 25-м штурмовими батальйонами, а також 79-ю та 82-ю бригадами ДШВ, ворог опинився в оперативному, а подекуди і в тактичному оточенні. На карті вже чітко вимальовуються три великі "котли", - розповів Манько.

За його словами, окупанти кинули на цю ділянку фронту свою військову еліту, однак навіть вона не змогла зупинити тиск українських військових.

"Зіткнення важкі, зустрічні бої тривають, проте співвідношення втрат говорить саме за себе: у середньому 1 до 5 на користь України, а на окремих ділянках коефіцієнт ще вищий. Дедалі більше окупантів, розуміючи неминучий кінець, здаються в полон. Наші бійці відзначають, що ситуація нагадує Курську битву: ворог масово складає зброю, не витримуючи тиску", - зазначає Манько.

Ситуація на фронті - новини України

Главред писав про те, що на Херсонщині в армії Путіна почався бунт. Російські військовослужбовці навмисно знищують власну військову техніку - причинами саботажу є значні втрати, жорстокі накази командування, відсутність забезпечення та засобів РЕБ.

Крім цього, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що РФ втратила плацдарм на Донбасі. Українські підрозділи успішно ліквідували російський виступ поблизу Добропілля, відрізавши ворожі сили від їхніх основних підрозділів.

Аналітики також спростували заяву Путіна про швидке захоплення всієї Донецької області. Вони стверджують, що Росія не зможе захопити регіон силою. За їхніми оцінками, це може статися тільки в тому разі, якщо Україна виведе свої війська.

