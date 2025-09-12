Рус
"Кінцева зупинка": Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ і назвав причину

Віталій Кірсанов
12 вересня 2025, 21:32
363
Актор подякував працівникам лікарні, де проходив реабілітацію, а також своєму командиру та побратимам.
Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ і назвав причину
Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ і назвав причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/andreyfedinchik

Коротко:

  • Андрій Федінчик має статус непридатного
  • Федінчик продовжить допомагати армії

Колишній чоловік Наталки Денисенко, актор і військовий Андрій Федінчик повідомив, що звільнився зі служби в Збройних силах України, і назвав причину.

У своєму блозі в Instagram Федінчик заявив, що у зв'язку зі здоров'ям він звільнився зі ЗСУ. Наразі він має статус непридатного.

відео дня

"Кінцева зупинка на маршруті: операція - реабілітація - ВВК - непридатний до військової служби", - написав Андрій.

Актор подякував працівникам лікарні, де проходив реабілітацію, а також своєму командиру та побратимам. Він зазначив, що продовжить допомагати армії і заохотив це робити своїх прихильників.

"Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати нашій армії, я зсередини знаю, як це важливо. У такі часи нам слід триматися разом", - заявив Фединчик.

Розлучення Наталки Денисенко та Андрія Фединчика

Нещодавно стало відомо про розлучення Наталки з Андрієм Фединчиком, шанувальники раніше вже припускали, що в їхньому шлюбі є проблеми.

Також Наталці довгий час приписували роман з актором Тарасом Цимбалюком, але знаменитості заперечують чутки. Наталка навіть називає Тараса братом, адже вони дуже тісно дружать і часто знімаються разом у різних проєктах.

Наталка Денисенко розповіла про своє особисте життя після розлучення. Наталка зазначила, що поки не знайшла свого коханого і не знає, як вона може налагодити особисте життя, адже дуже зайнята.

Хто такий Андрій Федінчик

Андрій Фединчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021).

Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство і юність провели в Житомирі.

Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно і телебачення", який закінчив 2006 року. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора в повнометражному художньому фільмі

Андрій Фединчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024-го військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

