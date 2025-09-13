Супертест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці з горами за 10 секунд

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності, пише Jagranjosh.
На перший погляд, дві картинки можуть виглядати однаково, але якщо придивитися уважніше, можна помітити невеликі, але значущі відмінності. Ці головоломки перевіряють вашу уважність, терпіння і здатність помічати дрібні деталі, які більшість людей не беруть до уваги.
Сьогоднішня візуальна головоломка перевірить вашу спостережливість, поки ви шукаєте чотири відмінності між зображеннями. Отже, на картинці заховані 4 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 10 секунд?
Кожна відмінність додана навмисно, деякі з них дуже очевидні, а деякі зажадають більш пильної уваги і концентрації. Вони можуть включати в себе зміни у фонових елементах, а також невеликі видалення або додавання на передньому плані.
Вам вдалося знайти всі чотири відмінності?
Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.
Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
