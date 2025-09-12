Російську наступальну операцію на Суми повністю зірвано, - Зеленський

ЗСУ продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності в Донецькій і Запорізькій областях.

https://glavred.net/war/rossiyskaya-nastupatelnaya-operaciya-na-sumy-polnostyu-sorvana-zelenskiy-10697612.html Посилання скопійоване

Російську наступальну операцію на Суми повністю зірвано / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Окупанти втратили наступальний потенціал на Сумському напрямку

Що відбувається на інших ділянках фронту

Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана силами ЗСУ.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський під час Ставки Головнокомандувача.

відео дня

"Сирський доповів про ситуацію на фронті, ключові напрямки. Є результати в Сумській області: на сьогоднішній день можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонній Сумській області, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок понесених втрат", - повідомив президент.

Також він зазначив, що ЗСУ продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності в Донецькій і Запорізькій областях.

"Вдячний усім нашим солдатам, сержантам і офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам", - зазначив президент.

Ситуація на фронті - новини України

Главред писав про те, що на Херсонщині в армії Путіна почався бунт. Російські військовослужбовці навмисно знищують власну військову техніку - причинами саботажу є значні втрати, жорстокі накази командування, відсутність забезпечення та засобів РЕБ.

Крім цього, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що РФ втратила плацдарм на Донбасі. Українські підрозділи успішно ліквідували російський виступ поблизу Добропілля, відрізавши ворожі сили від їхніх основних підрозділів.

Аналітики також спростували заяву Путіна про швидке захоплення всієї Донецької області. Вони стверджують, що Росія не зможе захопити регіон силою. За їхніми оцінками, це може статися тільки в тому разі, якщо Україна виведе свої війська.

Ви дізнаєтеся:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред