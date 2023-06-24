Токаєв влучно "взув" Путіна і не став допомагати протистояти бойовикам Пригожина

Події в країні-агресорі Росії - внутрішня справа держави, сказав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв кремлівському директору Володимиру Путіну.

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Токаєв відмовився допомагати Путіну / Колаж: Главред, фото: akorda.kz, скріншот YouTube

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву і поскаржився йому на бунт бойовиків ПВК Вагнера. Однак Токаєв просто сказав Путіну, що події в РФ – внутрішня справа держави.

Як повідомляє пресслужба президента Казахстану, Токаєв вважає події, які відбуваються, внутрішньою справою РФ.

"Президент Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном з Президентом Росії. Володимир Путін поінформував про ситуацію в країні. Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, що відбуваються - це внутрішня справа Росії", - сказав Токаєв.

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Крім того, президент Казахстану використовував звичайну формальну риторику про те, що "конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні".

Путін тільки й залишилося, що подякувати Токаєву за формальну "підтримку".

"Президент Володимир Путін подякував за проявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації", − підкреслили у Токаєва.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Ватажок бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня ввечері сказав, що кадрові військові окупанти, які підпорядковуються Міноборони РФ, завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. Після цього Пригожин анонсував похід свого 25-тисячного угруповання на Москву.

Вранці 24 червня ПВК Вагнера взяла під контроль Ростов-на-Дону. Угруповання утримує там військові об'єкти. За ніч, за словами Пригожина, вони збили 3 російських вертольоти, які намагалися по них вдарити.

Далі, ймовірно, Вагнер захопив і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про початок громадянської війни в Росії. Він підтвердив похід ПВК Вагнера на Москву.

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